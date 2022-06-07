Sel sularından yüzerek kaçtı! Canını zor kurtardı... Ankara'yı göle çeviren sağanaktan yeni görüntüler

Başkent Ankara’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış yolları adeta göle döndürdü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçların da suya gömüldüğü görüldü. Bazı iş yerlerini ve evleri su bastı. Bazı vatandaşlar canlarını araçların üstüne çıkararak kurtarırken bir vatandaşın ise sel sularından yüzerek kaçmaya çalıştığı görüldü. 38,6 kilogram seviyesine kadar yükselen sağanak yağış sonrası belediyeye 401 ihbar ulaştı. Öte yandan bir fabrikanın malzeme deposunu su bastı, işçiler boğulma tehlikesi geçirdi. İşte detaylar…

YOLCULAR İŞ MAKİNESİ KEPÇESİYLE KURTARILDI

İvedik Organize Sanayi Bölgesinde göle dönen yolda kalan minibüste bulananlar, aracın tavanına çıkıp, bir süre bekledikten sonra iş makinesiyle kurtarıldı.

Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı. Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Etimesgut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

BAKAN ERSOY’UN KATILDIĞI ALANI DA SU BASTI

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Yunus Emre Enstitüsü merkez binasında katıldığı “Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi” programının düzenlendiği alanı Ankara’da etkili olan sağanak yağmur sonucu su bastı. Katılımcılar yağmurdan sığınacak yer ararken bir süre ertelenen program, alanın temizlenmesinden sonra yeniden başladı.

SEL SULARINDAN YÜZEREK KURTULMAYA ÇALIŞTI

Yaşanan yoğun yağış sonrasında ortaya çıkan yeni görüntüler ise durumun vahametini ortaya sermeye devam ediyor. İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde birden fazla aracın sular içerisinde sürüklendiği ve bir kişinin sel sularından yüzerek kurtulmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Yenimahalle ilçesindeki bazı sokaklarda su seviyesi bir metreyi aştı. Sel suları nedeniyle bazı araçlar suya gömüldü. İçinde sürücüsü bulunan bazı araçların da suda sürüklendiği görüldü.

BELEDİYEYE 401 İHBAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Ankara'da bugün 38,6 kilogram seviyesine kadar yükselen ve aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış sonucunda belediyeye şu ana kadar 401 ihbar ulaştığı ve tüm ihbarlara müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, "Alt geçitlerde ise bazı yayınların aksine hiçbir sorun yaşanmamıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1132 araç ve 2 bin 322 personelden oluşan ekibiyle sahada teyakkuz halinde olup, yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Yağış etkisi bildirimleri için Başkent 153 çağrı merkezimiz de tam kapasite ile hizmet vermektir" denildi.

PENCERE VE BALKONLARDAN İŞ MAKİNELERİYLE KURTARILDILAR

İtfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı binalarda tahliye çalışması yaptı. Bazı binalarda çıkış kapısının suyla kaplanması nedeniyle mahsur kalanlar da pencere ve balkonlardan iş makineleriyle kurtarıldı.

İŞÇİLER BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde de 4 katlı gözlük fabrikasının malzeme deposunu su bastı. Bu sırada depoda bulunan ve suyu tahliye etmeye çalışan 11 kişi, su yüksekliğinin 2 metreye yaklaşması nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı. Fabrika çalışanları ile ihbar üzerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarılan işçiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi ise su altında başka birilerinin olma ihtimaline karşı arama çalışması yapıldı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı. Sel nedeniyle bölgede 20'den fazla iş yeri zarar gördü. Geçen yıl 14 Haziran'da da aynı bölgede sel meydana gelmiş ve gözlük fabrikasında büyük maddi hasar oluşmuştu. (İHA/DHA)



