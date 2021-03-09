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Selahattin Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

09.03.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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Selahattin Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart tweeti sonrası İYİ Partililerin HDP'ye yönelik söylemlerine, Selahattin Demirtaş'tan cevap geldi. Demirtaş, "İYİ Partili bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri, her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor. HDP'ye hakaret etmek, ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir, buna güçleri de yetmez" ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'nin sorularını avukatı aracılığıyla yanıtlayan eski HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş İYİ Partililerin HDP açıklamaları ile ilgili de konuştu.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"HDP ve İYİ Parti, birbirlerinin görüşlerini ve siyasetini kabul etmek zorunda değildirler. Demokratik teamüller çerçevesinde eleştirel bir diyalog ve ilişki kurulması gerektiğine inanıyorum. Fakat İYİ Partili bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri, her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor. HDP'ye hakaret etmek, ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir, buna güçleri de yetmez. İsim vermeye gerek görmüyorum ama belli birkaç kişinin bana ve partimize karşı kullandıkları dilin Cumhur İttifakı'nın ötekileştirici, zehirli dilinden farkı yok."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşıma İYİ Parti kanadından sert tepki gelmişti.

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İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum." diyerek tepki göstermişti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Biz İYİ Parti olarak herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği, eleştirilerini açık, net ortaya koyabileceği, konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bu Türkiye'nin ilk örneği, kendi partimizdir. Dolayısıyla hem Sayın İmamoğlu'nun tweeti hem Sayın Yavuz Ağıralioğlu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, hürriyetçilik ilkesi içerisinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi, fikirlerini ortaya koydular dolayısıyla ben de saygı duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Selahattin Demirtaş HDP Halkların Demokratik Partisi İYİ Parti

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