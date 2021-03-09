Selahattin Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

BBC Türkçe'nin sorularını avukatı aracılığıyla yanıtlayan eski HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş İYİ Partililerin HDP açıklamaları ile ilgili de konuştu.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"HDP ve İYİ Parti, birbirlerinin görüşlerini ve siyasetini kabul etmek zorunda değildirler. Demokratik teamüller çerçevesinde eleştirel bir diyalog ve ilişki kurulması gerektiğine inanıyorum. Fakat İYİ Partili bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri, her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor. HDP'ye hakaret etmek, ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir, buna güçleri de yetmez. İsim vermeye gerek görmüyorum ama belli birkaç kişinin bana ve partimize karşı kullandıkları dilin Cumhur İttifakı'nın ötekileştirici, zehirli dilinden farkı yok."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşıma İYİ Parti kanadından sert tepki gelmişti.