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Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a hapis cezası!

11.11.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, 2015 yılında aldığı bir raporun ‘gerçeğe aykırı’ olduğu suçlamasıyla yargılanıyordu.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında Başak Demirtaş ve raporu düzenleyen Dr. R. B., 2’şer yıl 6’şar ay hapisle cezalandırıldı.

Kararın ardından açıklama yapan Demirtaş’ın avukatları, durumun bir tarih hatasından kaynaklandığını, cezanın bu basit hayata rağmen verildiğini bildirdi.

Avukatlar, karara itiraz edeceklerini de açıkladı.

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Selahattin Demirtaş HDP Halkların Demokratik Partisi Başak Demirtaş
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