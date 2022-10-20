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Selahattin Demirtaş PKK'nın skandal iddiasına sahip çıktı! Hükümetten peş peşe tepkiler geldi

20.10.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hapiste bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK'nın iddiasına sahip çıktı. PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiasına peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, suçlayanların, "alçak bir iftira şebekesinin parçası olduğunu" ifade ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır" dedi.

Selahattin Demirtaş PKK'nın skandal iddiasına sahip çıktı! Hükümetten peş peşe tepkiler geldi

Hapiste bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın kimyasal silah iddiasına sahip çıktı. Terör örgütüne karşı "kimyasal silah kullanıldığı" iddialarına tepkiler de gecikmedi.

"ALÇAK BİR İFTİRA ŞEBEKESİNİN PARÇALARI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütüne karşı "kimyasal silah kullanıldığı" iddialarına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanların, "alçak bir iftira şebekesinin parçası olduğunu" ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar. Kahraman TSK, terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK'nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir."

KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

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