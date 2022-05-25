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  4. Selçuk Bayraktar kumanda etti! AKINCI ve MiG-29 Bakü semalarında

Selçuk Bayraktar kumanda etti! AKINCI ve MiG-29 Bakü semalarında

25.05.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST Azerbaycan’a katılmak için başkent Bakü’ye gelen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı savaş uçağı MiG-29 ile uçtu. Bayraktar’ın uçtuğu MiG-29, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA ile kol uçuşu gerçekleştirdi. İşte haberin detayları...

Selçuk Bayraktar kumanda etti! AKINCI ve MiG-29 Bakü semalarında

TEKNOFEST Azerbaycan dolayısıyla Bakü'de bulunan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 ile bir uçuş gerçekleştirirken, Baykar'ın geliştirdiği AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da Bayraktar'ın bulunduğu MiG 29'a kol uçuşu ile eşlik etti.

MİG-29 İLE UÇUŞ YAPTI

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Selçuk Bayraktar, Bakü semalarında Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı savaş uçağı MiG-29 ile uçtu.

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Bayraktar, uçuşu Azerbaycan Hava Kuvvetleri Muharip Kuvvetler Komutan Yardımcısı Hava Pilot Albay Zaur Rüstemov ile birlikte gerçekleştirdi. Bakü’de bulunan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleşen uçuş öncesi SoloTürk’ün ilk pilotu olan MSB Kooordinatörü Hava Pilot Albay Murat Keleş’ten brifing alan Selçuk Bayraktar ve Albay Zaur Rüstemov, daha sonra çift kabinli MiG-29’a geçti.

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MİG-29 VE BAYRAKTAR AKINCI TİHA’DAN KOL UÇUŞU

Hususi pilot lisansına sahip olan Selçuk Bayraktar ve Zaur Rüstemov’un uçtuğu savaş uçağı MiG-29’a, TEKNOFEST Azerbaycan’da uçuş gösterisi yapacak olan milli TİHA Bayraktar AKINCI da eşlik etti.

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Savaş uçağı MiG-29 ve Bayraktar AKINCI TİHA’nın Bakü semalarında gerçekleştirdiği kol uçuşu şehirden heyecanla izlendi. MiG-29’a manevralar ve kol uçuşunun bir bölümünde Selçuk Bayraktar kumanda etti.

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Savaşta yaptığı görevler nedeniyle Karabağ Madalyası alan Hava Pilot Albay Zaur Rüstemov ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 30 yıllık işgalin sonlanmasına yaptığı katkı nedeniyle Karabağ Nişanı’na layık görülen Selçuk Bayraktar’ın birlikte gerçekleştirdiği uçuş yaklaşık 1 saat sürdü. Bayraktar ve Rüstemov uçuşun ardından hava üssünde bulunan Azerbaycan Hava Kuvvetleri personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Selçuk Bayraktar
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