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Selvi Kılıçdaroğlu'nun Rize'de kadınlarla diyaloğu dikkat çekti! Sosyal medyaya damgasını vuran sohbet

10.04.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da yurdun farklı illerinde vatandaşlarla bir araya geliyor. Rize ziyaretinde Selvi Kılıçdaroğlu'nun kadınlarla diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak il il ziyaretlerini sürdürürken Selvi Kılıçdaroğlu da sahaya indi. Bu kapsamda Rize'nin Ardeşen ilçesine gelen Selvi Kılıçdaroğlu'nun başörtülü iki kadınla konuşması dikkat çekti.

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"DAHA FAZLA DİNLEMELİYDİK"

Selvi Kılıçdaroğlu ile sohbet eden 2 kadından biri "İnsanlar patlamaya hazır bomba gibi" derken Selvi Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

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"Karşılıklı saygı duymak, dinlemek çok önemli. Daha fazla dinlemeliydik. Dinlediğin zaman birçok şey kendiliğinden değişebiliyor. Tam olarak karşı tarafın ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdiye kadar pek öyle olmadı yani. Hiç dinlenmedi. İnşallah bundan sonra öyle olmayacak."

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"ÖYLE UMUT EDİYORUZ, BAHAR GELECEK"

Kadınlardan biri Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine "Öyle umut ediyoruz. Huzur gelecek, bahar gelecek. Hep birlikte sevineceğiz, tüm Türkiye olarak" diyerek yanıt verdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu selvi kılıçdaroğlu

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