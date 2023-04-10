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  4. Sembol isim haline gelmişti, AK Parti'nin listesine adını yazdırdı! Diyarbakır annelerinden milletvekili adayı çıktı

Sembol isim haline gelmişti, AK Parti'nin listesine adını yazdırdı! Diyarbakır annelerinden milletvekili adayı çıktı

10.04.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öne süren Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor. Direnişin sembol isimlerinden biri haline gelen Ayşegül Biçer milletvekili adayı oldu. Biçer, Diyarbakır'da AK Parti için seçim yarışına dahil olacak.

Sembol isim haline gelmişti, AK Parti'nin listesine adını yazdırdı! Diyarbakır annelerinden milletvekili adayı çıktı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin sembol isimlerinden Ayşegül Biçer, AK Parti’den milletvekili adayı oldu.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek çocuklarının kandırılarak dağa kaçırılmasından ötürü oturma eylemi başlatan ailelerin sembol isimlerinden Ayşegül Biçer, dün milletvekili listelerinin YSK’ya teslim edilmesiyle, AK Parti milletvekili adaylığı netleşti.

DİYARBAKIR LİSTESİNE ADINI YAZDIRDI

Milletvekili listelerinin YSK’ya teslim edilmesiyle birlikte tekrar gündeme gelen Biçer, AK Parti Diyarbakır 4. sıradan milletvekili adayı olarak açıklandı.

OĞLUNA 2 YIL ÖNCE KAVUŞTU

Oğlu Mustafa’nın 6 yıl önce PKK tarafından dağa kaçırıldığını ileri süren Biçer, 2021 yılının Ağustos ayında evladına kavuşmuştu. Biçer önce oğlunu askere gönderip, sonra evladının düğününü yapmıştı.

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(DHA)

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Diyarbakır anneleri ak parti

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