Sempozyumlarla Ahiliğin bilgi kaynağı oluşturuldu

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Türk-İslam medeniyetinin dünyaya sunduğu en önemli sistemlerden Ahilik ile ilgili bilgi envanteri oluşturdu.

Üniversitenin 3 yılda düzenlediği Ahilikle ilgili uluslararası sempozyumlara Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden katılan bilim insanlarının bildirileri dört ciltlik kitap haline getirildi.

Ahilik teşkilatının hem dünyevi hem de uhrevi öğretileriyle ilgili bilim insanlarının görüş ve önerilerinin yer aldığı kitaplar, bu öğreti ile ilgili kaynak eser olarak, başta Kırşehir olmak üzere 81 ildeki kütüphanelere gönderildi.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adını aldıkları Ahiliği bir değer olarak algıladıklarını ve onun tüm akademik yönlerini ortaya çıkarmak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Ahiliğin zorunlu ders olarak okutulduğu ilk devlet üniversitesinin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olduğunu belirten Karakaya, bu engin ve evrensel öğretinin öğrencilere anlatılması için bir de ders kitabı hazırlandığını ifade etti.