HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Sen benim can borcumsun' 2 sene önce evleri yanmıştı! Murat Kurum, İbrahim Amca'yı 15 günde yapıp teslim ettikleri evinde ziyaret etti... Duygulandıran anlar

'Sen benim can borcumsun' 2 sene önce evleri yanmıştı! Murat Kurum, İbrahim Amca'yı 15 günde yapıp teslim ettikleri evinde ziyaret etti... Duygulandıran anlar

28.07.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 sene önceki yangında, Manavgat'ta felçli eşiyle alevlerin arasında kalan İbrahim Amca'nın herkesi hüzünlendiren hikayesi hızla harekete geçilmesiyle mutlu sonlanmıştı. 15 günde yapılıp teslim edilen evinde İbrahim Amca'yı ziyaret eden Murat Kurum, duygusal buluşmaya ilişkin anları sosyal medyadan paylaştı. İbrahim Amca, Kurum'u "Benim oğlum. Çok seviyorum seni" sözleriyle karşılarken İbrahim Amca'nın eşinin ise halini hatrını soran Kurum'a "Sen benim can borcumsun" demesi duygulandırdı.

'Sen benim can borcumsun' 2 sene önce evleri yanmıştı! Murat Kurum, İbrahim Amca'yı 15 günde yapıp teslim ettikleri evinde ziyaret etti... Duygulandıran anlar

2 yıl önce Manavgat'ta çıkan yangın tüm Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. O yangında evi hasar görenlerden olan İbrahim Amca'nın hikayesini TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum anlatmış ve yaşananlar herkesi duygulandırmıştı. Felçli eşi ile alevler arasında kalan ve 15 günde yapılıp evi teslim edilen İbrahim Amca'yı evinde ziyarete giden Kurum, izleyen herkesi duygulandıran anları paylaştı.

"SEN BENİM CAN BORCUMSUN"

Murat Kurum, İbrahim Amca'yı söz verdiği üzere ailesiyle birlikte evinde ziyaret etti. İbrahim Amca Kurum'u "Benim oğlum" diyerek karşıladı. İbrahim Amca, Kurum'a sarıldığında "Çok seviyorum seni" derken Kurum da İbrahim Amca'ya eşini ve küçük kızını tanıttı. İbrahim Amca'nın eşi Ayşe Teyze'nin de elini öpen Kurum, "İyi misin?" diye sordu. Bunun üzerine İbrahim Amca'nın eşinin verdiği "Sen benim can borcumsun" yanıtı duygulandırdı.

DSC00797

"BİZ ORADA ÖLECEKTİK"

Evdeki sohbet sırasında İbrahim Amca ise "Biz orada ölecektik. 'Burada bu adam yaşamaz' dedi, evimizi yaptırdı. Sağ olsun. Yangının 3. günü." şeklinde konuştu. İbrahim Amca, bir süre evde ağırladıktan sonra bahçede yetiştirdiği karpuzu Kurum ailesine hediye etti.

DSC00724

"SAĞ OLASIN VAR OLASIN İBRAHİM AMCA"

Murat Kurum, bu buluşmaya dair anları sosyal medya hesabından "İbrahim Amca ile 2 yıl önce Manavgat afetinde tanışmıştık. Felçli eşi ile alevler arasında kalmıştı. Çok şükür sağ sâlim kurtarmış, 15 günde de yapıp teslim etmiştik evini. İbrahim Amca'ya sözümüz vardı, ailece ziyarete geldik. Sağ olasın var olasın İbrahim amca." notuyla paylaştı.

K3

YANGIN SIRASINDA "GEREKİRSE BİRLİKTE ÖLÜRÜZ AMA SENİ BIRAKMAM" DİYEREK FELÇLİ EŞİNİ BIRAKMAMIŞTI

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, 2021 yılında yaşanan ve tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen afetin ikinci yılında Manavgat’taydı. Kurum, yangın anında eşini yalnız bırakmamak için hasar gören evinden ayrılmak istemeyen ve Kurum’un söz verdiği gibi kısa bir sürede yeni evine kavuşan İbrahim Deniz’i unutmadı.

DSC00663

Manavgat’ta 28 Temmuz 2021’de başlayan ve günlerce süren yangın sonrası dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgeyi büyük ölçüde etkileyen yangının ardından bölgenin yeniden ayağa kalkması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirmişti.

DSC00664

Yangın sırasında "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam." diyerek felçli eşini bırakmayan 80 yaşındaki İbrahim Deniz ile karşılaşan Murat Kurum, Deniz çiftinin yaşamlarını bir bölümü hasar gören bir odada sürdürdüğünü fark etmesi üzerine, "Sizi başka bir yere yerleştirelim." teklifinde bulunmuş ancak çift kabul etmemişti.

DSC00697

Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları biter bitmez ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılmasını istemiş ve 15 günde evleri teslim edilmişti.

DSC00730

Yangının ikinci yılında Kurum, Deniz çiftini unutmadı; eşi Şengül Kurum ve kızı Zehra ile birlikte İbrahim amca ve eşi Ayşe teyzeyi ziyarete gitti.

DSC00753

MANAVGAT’TA 1 YILDA EVLER TESLİM

Manavgat yangından sonra bölgede 20 gün kalan Murat Kurum, yaraların sarılması için Bakanlığın tüm imkanlarını ve ilgili kurumlarını seferber etmişti. Altyapı-üstyapı çalışmaları yapılmış ve bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 yöresel mimariye uygun 148 adet tek katlı, 762 adet çift katlı olmak üzere 910 köy evinin inşasına+ başlanmıştı. Bir yıl daha dolmadan evlerin 550’sinin anahtarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından afetzedelere teslim edilmişti.

DSC00756

DSC00761

DSC00800

Anlattığı hikaye duygulandırdı! "Neredeyse yanıyorlarmış" Anlattığı hikaye duygulandırdı! "Neredeyse yanıyorlarmış"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Sonrası aşırı olabilir' Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı! Çok sayıda şehirde sağanak yağış... İşte son dakika 28 Temmuz - 1 Ağustos hava durumu'Sonrası aşırı olabilir' Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı! Çok sayıda şehirde sağanak yağış... İşte son dakika 28 Temmuz - 1 Ağustos hava durumu
Ünlü markalarda %60'a varan indirim, çok al az öde ve daha birçok fırsat!Ünlü markalarda %60'a varan indirim, çok al az öde ve daha birçok fırsat!
Unutkanlık sorunu olanlar dikkat! Meğer B12 depolarını zirveye çıkaran tek besin oymuşUnutkanlık sorunu olanlar dikkat! Meğer B12 depolarını zirveye çıkaran tek besin oymuş
Anahtar Kelimeler:
yangın Manavgat Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Gizemli salgın! 231 kişiyi felç etti, 4 kişi de öldü

Gizemli salgın! 231 kişiyi felç etti, 4 kişi de öldü

Çalışıyormuş gibi davrandı niyeti farklı çıktı! Üstsüz pozlar çekilince...

Çalışıyormuş gibi davrandı niyeti farklı çıktı! Üstsüz pozlar çekilince...

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.