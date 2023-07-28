'Sen benim can borcumsun' 2 sene önce evleri yanmıştı! Murat Kurum, İbrahim Amca'yı 15 günde yapıp teslim ettikleri evinde ziyaret etti... Duygulandıran anlar

2 yıl önce Manavgat'ta çıkan yangın tüm Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. O yangında evi hasar görenlerden olan İbrahim Amca'nın hikayesini TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum anlatmış ve yaşananlar herkesi duygulandırmıştı. Felçli eşi ile alevler arasında kalan ve 15 günde yapılıp evi teslim edilen İbrahim Amca'yı evinde ziyarete giden Kurum, izleyen herkesi duygulandıran anları paylaştı.

"SEN BENİM CAN BORCUMSUN"

Murat Kurum, İbrahim Amca'yı söz verdiği üzere ailesiyle birlikte evinde ziyaret etti. İbrahim Amca Kurum'u "Benim oğlum" diyerek karşıladı. İbrahim Amca, Kurum'a sarıldığında "Çok seviyorum seni" derken Kurum da İbrahim Amca'ya eşini ve küçük kızını tanıttı. İbrahim Amca'nın eşi Ayşe Teyze'nin de elini öpen Kurum, "İyi misin?" diye sordu. Bunun üzerine İbrahim Amca'nın eşinin verdiği "Sen benim can borcumsun" yanıtı duygulandırdı.

"BİZ ORADA ÖLECEKTİK"

Evdeki sohbet sırasında İbrahim Amca ise "Biz orada ölecektik. 'Burada bu adam yaşamaz' dedi, evimizi yaptırdı. Sağ olsun. Yangının 3. günü." şeklinde konuştu. İbrahim Amca, bir süre evde ağırladıktan sonra bahçede yetiştirdiği karpuzu Kurum ailesine hediye etti.

"SAĞ OLASIN VAR OLASIN İBRAHİM AMCA"

Murat Kurum, bu buluşmaya dair anları sosyal medya hesabından "İbrahim Amca ile 2 yıl önce Manavgat afetinde tanışmıştık. Felçli eşi ile alevler arasında kalmıştı. Çok şükür sağ sâlim kurtarmış, 15 günde de yapıp teslim etmiştik evini. İbrahim Amca'ya sözümüz vardı, ailece ziyarete geldik. Sağ olasın var olasın İbrahim amca." notuyla paylaştı.

YANGIN SIRASINDA "GEREKİRSE BİRLİKTE ÖLÜRÜZ AMA SENİ BIRAKMAM" DİYEREK FELÇLİ EŞİNİ BIRAKMAMIŞTI

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, 2021 yılında yaşanan ve tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen afetin ikinci yılında Manavgat’taydı. Kurum, yangın anında eşini yalnız bırakmamak için hasar gören evinden ayrılmak istemeyen ve Kurum’un söz verdiği gibi kısa bir sürede yeni evine kavuşan İbrahim Deniz’i unutmadı.

Manavgat’ta 28 Temmuz 2021’de başlayan ve günlerce süren yangın sonrası dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgeyi büyük ölçüde etkileyen yangının ardından bölgenin yeniden ayağa kalkması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirmişti.

Yangın sırasında "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam." diyerek felçli eşini bırakmayan 80 yaşındaki İbrahim Deniz ile karşılaşan Murat Kurum, Deniz çiftinin yaşamlarını bir bölümü hasar gören bir odada sürdürdüğünü fark etmesi üzerine, "Sizi başka bir yere yerleştirelim." teklifinde bulunmuş ancak çift kabul etmemişti.

Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları biter bitmez ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılmasını istemiş ve 15 günde evleri teslim edilmişti.

Yangının ikinci yılında Kurum, Deniz çiftini unutmadı; eşi Şengül Kurum ve kızı Zehra ile birlikte İbrahim amca ve eşi Ayşe teyzeyi ziyarete gitti.

MANAVGAT’TA 1 YILDA EVLER TESLİM

Manavgat yangından sonra bölgede 20 gün kalan Murat Kurum, yaraların sarılması için Bakanlığın tüm imkanlarını ve ilgili kurumlarını seferber etmişti. Altyapı-üstyapı çalışmaları yapılmış ve bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 yöresel mimariye uygun 148 adet tek katlı, 762 adet çift katlı olmak üzere 910 köy evinin inşasına+ başlanmıştı. Bir yıl daha dolmadan evlerin 550’sinin anahtarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından afetzedelere teslim edilmişti.