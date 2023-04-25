Serel Yereli file elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Oyunculuğu bırakıp, İngiltere'ye giden Serel Yereli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bodrum Masalı dizisinde Alara karakterine hayat veren bu karakter ile ün kazanan Serel Yereli paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor.

Şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden ve bir süredir orada yaşayan eski oyuncu file elbisesiyle fiziğini sergiledi. Rahat tarzı ve güzelliğiyle dikkat çeken Yereli'ye hayranlarından beğeni yağdı.

SOYUNMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile dikkat çeken Yereli, daha önce "Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz, kimse kimseye müdahale etmiyor. Arkadaşlarıma umut oluyorum" açıklaması ile dikkat çekmişti.



