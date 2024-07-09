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Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın! Kalıcı sağırlığa kadar gidebiliyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
09.07.2024 10:10
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Havuz ve denizlerden bulaşan mikroplardan dolayı kulak-burun hastalıklarında artış olduğunu ifade eden Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, "Daha önceden kulak zarında delik olan hastalar için bu durum daha da önemli, çünkü mikroplu su direkt olarak orta kulağa, iç kulağa, kulak sinirine ve beyne ulaşabilir. Kalıcı sağırlıkla da sonuçlanabilir" dedi.

Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın! Kalıcı sağırlığa kadar gidebiliyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, serinlemek ve eğlenmek için insanların genellikle havuz veya denizi tercih ettiğini belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, "Ancak, bu sularda bulunan mikroplar ve nemli ortam, kulak enfeksiyonlarına sebep olabilir. Kulak enfeksiyonları, rahatsızlık ve ağrıya yol açabilir ve tatil keyfinizi mahvedebilir. Neyse ki, bazı basit önlemlerle havuz ve denizde kulak enfeksiyonlarını önlemek mümkündür" diye konuştu.

İŞİTME KAYBINA YOL AÇIYOR

Yazın kulak burun boğaz doktorlarına en çok gelen şikayetler, deniz ve havuz kaynaklı dış kulak yolu iltihapları olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Hüsamettin Olgun, "Dış kulak yolunda biriken bakteriler, mantarlar kulakta çok şiddetli ağrılara, akıntılara, kulak kepçesinde hassasiyetlere sebep oluyor. Hastalar, özellikle şiddetli kulak ağrısı, kulakta şişlik ve akıntı, kulak çınlaması, işitme kaybı, baş dönmesi gibi şikayetlerle bizlere müracaat etmektedir.

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Havuz ve denizlerden alınan mikroplu su, dış kulak yolunda hızla yayılmakta ve zarı da etkileyerek şiddetli ağrı, tıkanıklık ve işitme kaybına yol açmaktadır. İltihaplı durum, ilerlemesi halinde kulak zarını delerek orta ve iç kulağa, hatta beyne ulaşıp, menenjit ve ansefalite yol açabilir. Daha önceden kulak zarında delik olan hastalar için bu durum daha da önemli, çünkü mikroplu su direkt olarak orta kulağa, iç kulağa, kulak sinirine ve beyne ulaşabilir. Dikkat edilmemesi ve önlem alınmaması durumunda iltihap ilerleyebilir ve müzminleşebilir. Kalıcı sağırlıkla da sonuçlanabilir" dedi.

"AŞIRI GÜNEŞTE FAZLA KALMAMALIYIZ"

Orta kulak basınç travması, alerjik rinit, sinüzitler, hijyenik olmayan gıda tüketimine bağlı boğaz ve yemek borusu, mide ve barsak enfeksiyonları da yaz döneminde artış göstermekte olduğunu ifade eden Hüsamettin Olgun, "Temiz olduğundan emin olmadığımız yerlerde havuz ve denize girmemeliyiz. Klorla dezenfekte edilen havuza girmemeliyiz. Hijyenik olmayan gıdaları tüketmemeliyiz. Aşırı güneşte fazla kalmamalıyız. Dengeli beslenmeli ve bol sıvı tüketmeliyiz. Spor yapmalı ve uykumuza dikkat etmeliyiz. Kulaklarımızı gelişigüzel cisimlerle karıştırmamalıyız. Dış kulak yolu orta kulak iltihabı oluştuğunda ilerlemeden acilen bir KBB uzmanına başvurulmalı" diye konuştu. (İHA)

Express


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sağırlık
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