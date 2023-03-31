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Sert sözlerle yüklendi! Elon Musk için "O bir pislik" dedi

31.03.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT, yeni GPT-4 ve GPT-5'in ChatGPT'yi bir insandan ayırt edilemez hale getirebileceği konuşuluyorken, Tesla CEO'su Musk'ın sert eleştirileri gündem oldu. ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI'nin CEO'su Sam Altman ise konuk olduğu bir podcast'te Musk'ın sert eleştirilerine karşı kurumunu savunurken, Musk için "O bir pislik" dedi. İşte detaylar...

Sert sözlerle yüklendi! Elon Musk için "O bir pislik" dedi

Elon Musk, popüler sohbet robotu ChatGPT'nin yapımcısı OpenAI'ye sert eleştirilerde bulundu. Fortune'un haberine göre ise geçtiğimiz günlerde yapılan bir röportaj sırasında OpenAI CEO'su Sam Altman, Musk'ın şirkete yönelik eleştirilerine karşı sert sözlerle yüklenerek kuruluşunu savundu.

OPENAI CEO'SU SAM ALTMAN'DAN ELON MUSK'A: "O BİR PİSLİK"

"On With Kara Swisher" podcast'inde konuşan Altman, "O bir pislik, onun hakkında başka ne söylemek isterseniz isteyin, kendim için sahip olmak istemeyeceğim bir tarzı var" dedi.

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Musk OpenAI'nin kurucuları arasında yer almıştı. Ancak daha sonra yönetim kurulundan ayrılmıştı.

Haber sitesi Semafor ise dünyanın en zengin insanının OpenAI'ye liderlik etmeyi teklif ettiği ve teklifi reddedilince şirketten uzaklaştığını iddia etti.

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Elon Musk, OpenAI'nin kar amacı gütmeyen bir kuruluştan kar amacı güden bir kuruluşa dönüştürüldüğünü savunuyor.

Musk şubat ayında attığı bir tweet'te, "OpenAI'nin Google'a karşı bir denge unsuru olarak hizmet vermek üzere açık kaynaklı (bu yüzden adını "Open" AI koyduğunu söylüyor), kar amacı gütmeyen bir şirket olarak kurulduğu, ancak şimdi Microsoft tarafından etkin bir şekilde kontrol edilen kapalı kaynaklı, maksimum kar amaçlı bir şirket haline geldiğini" söylemişti.


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Elon Musk OpenAI

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