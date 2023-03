Sert sözlerle yüklendi! Elon Musk için "O bir pislik" dedi

Elon Musk, popüler sohbet robotu ChatGPT'nin yapımcısı OpenAI'ye sert eleştirilerde bulundu. Fortune'un haberine göre ise geçtiğimiz günlerde yapılan bir röportaj sırasında OpenAI CEO'su Sam Altman, Musk'ın şirkete yönelik eleştirilerine karşı sert sözlerle yüklenerek kuruluşunu savundu.

"On With Kara Swisher" podcast'inde konuşan Altman, "O bir pislik, onun hakkında başka ne söylemek isterseniz isteyin, kendim için sahip olmak istemeyeceğim bir tarzı var" dedi.

Musk OpenAI'nin kurucuları arasında yer almıştı. Ancak daha sonra yönetim kurulundan ayrılmıştı.

Haber sitesi Semafor ise dünyanın en zengin insanının OpenAI'ye liderlik etmeyi teklif ettiği ve teklifi reddedilince şirketten uzaklaştığını iddia etti.

Elon Musk, OpenAI'nin kar amacı gütmeyen bir kuruluştan kar amacı güden bir kuruluşa dönüştürüldüğünü savunuyor.

Musk şubat ayında attığı bir tweet'te, "OpenAI'nin Google'a karşı bir denge unsuru olarak hizmet vermek üzere açık kaynaklı (bu yüzden adını "Open" AI koyduğunu söylüyor), kar amacı gütmeyen bir şirket olarak kurulduğu, ancak şimdi Microsoft tarafından etkin bir şekilde kontrol edilen kapalı kaynaklı, maksimum kar amaçlı bir şirket haline geldiğini" söylemişti.

OpenAI was created as an open source (which is why I named it “Open” AI), non-profit company to serve as a counterweight to Google, but now it has become a closed source, maximum-profit company effectively controlled by Microsoft.



Not what I intended at all.