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'Serum geç geldi' iddiasıyla hastanede terör estirdiler! Kalp krizi geçiren saldırganı, saldırdığı sağlık çalışanları hayata döndürdü

13.12.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanlarına şiddetin adresi bu kez de Gaziantep oldu. Kentteki özel bir hastaneye tedavi olmak için giden kadına, serumun geç takılması sonrası olanlar oldu. Kadın ve kadının yakınları, hastanede adeta terör estirdi. Olayda 2 güvenlik görevlisi ile 3 sağlık personeli yaralandı. Öte yandan sağlık çalışanlarına saldırı sırasında kalp krizi geçiren bir kişi, saldırıyı uyguladığı sağlık çalışanları tarafından acil müdahale ile hayata döndürüldü.

Gaziantep'te, özel bir hastanede bir grup hasta yakını, serumu geç getirdiği gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırdı. Taşlı sopalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi ve 3 sağlık personeli yaralanırken, bu sırada kalp krizi geçiren bir saldırgan, acil müdahale ile hayata döndürüldü.

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Olay, öğle saatlerinde Gaziantep'te bir özel hastanede meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın hasta, mide rahatsızlığı nedeniyle dahiliye servisine geldi. Doktorun serum takılmasını istediği hasta müşahede altına alındı. Bu sırada bir bebeğe serum hazırlayan hemşire Zelihanur B., bir süre sonra serum ile birlikte hastanın yanına gidince geç geldiği gerekçesi ile hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

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Hastane odasında başlayıp koridorda devam eden kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlileri Murat İ., İlker T. ile tıbbi sekreter Mehmet A., röntgen teknikeri Mustafa Ç. ve hemşire Zelihanur B. yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

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KALP KRİZİ GEÇİREN SALDIRGAN, ACİL MÜDAHALE İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Olay sırasında kavga eden gruptan Hasan B., kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Darp girişiminde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren saldırgana ilk müdahaleyi hastanenin doktorları yaptı.

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Kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen saldırgan, daha sonra başka bir hastaneye sevk edildi. Hasan B.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"BU SALDIRI BİZİ DERİNDEN YARALADI"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, yapılan saldırının tüm sağlık camiasına yapıldığını ve kendilerini derinden yaraladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kadın bir hasta dahiliye polikliniğinde ayaktan sağlık hizmetini alıyor. Doktorumuz kendisine bulantısı nedeniyle serum öneriyor. Acildeki gözlem odasına serum takılmak üzere gelen hasta diğer hemşirelerimizin bebek bir hastaya serum taktığı sırada, 'Benim serumun nerede kaldı?' diyor. Hemşire hanımımıza darp girişiminde bulunuyor. Yanındaki 15 yaşında bir çocuk da hemşirenin sırtına yumrukla vuruyor. Sonra 23-24 yaşlarındaki yakınları da içeriye giriyor. Oradaki tıbbi sekreterimiz, gözlüklü bir arkadaşımız, gözlüğünü parçalıyorlar ve gözünde travma oluşuyor. Dışardan gelirken poşetlerin içine taş doldurmuşlar, o taşlarla geliyorlar. O sırada bir radyoloji teknikerimiz de orada. Onun da kafasına vuruyorlar. Kafatasında kırık mevcut şu anda. 2 güvenlik görevlimiz ise ayırmak için geliyor. Bir tanesinin kafasında yine kesi oluşuyor taş nedeniyle. Diğer güvenlik görevlimizin de kulağına vuruyorlar, kulağında ödem meydan geliyor."

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4 GÖZALTI

Olayın ardından hastanede beyaz kod verilirken, polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Gaziantep şiddet hastane sağlık çalışanı

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