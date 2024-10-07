Ses kayıtları ortaya çıktı! Timur Cihantimur: 'Adam ölüyor, hemen gel'

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kazadan hemen sonraki 112 Acil Servis telefon konuşmaları ortaya çıktı.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI: 'ADAM ÖLÜYOR HEMEN GEL'

Ses kayıtlarında Cihantimur’un Adem isimli bir kişiyi arayarak, "Adem ağabey yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Birine vurdum, hemen gel. Hayatım bitti" dediği duyuluyor.

112'YE KİMSE YANIT VERMEDİ

Cihantimur’un aracının otomatik olarak 112 Acil Servisi aradığı ve kimsenin cevap vermediği de duyuluyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır