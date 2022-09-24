Seslere uyandı! Odaya gittiğinde dev fare bebeğin yüzünü kemiriyordu

İngiltere’de bir süredir bazı sosyal konutların olduğu bölgelerdeki haşere sorunu korkunç bir hal aldı. İsmini gizli tutmak isteyen aile, korku filmi gibi bir olay yaşadı. İki yaşındaki bebeğinin ağlama sesine uyanan anne, odaya gittiğinde bebeğinin fare tarafından saldırıya uğradığını gördü.

TRAVMA GEÇİRDİLER

Hastaneye koşan aile, enfeksiyon açısından kontrol edildi. Bebek tedavi altına alındı. Travma geçiren aile fare saldırısı sonrası eve giremiyor.

Liverpool, Walton yaşanan olayla ilgili konuşan anne, kemirgenin oğlunun yüzüne saldırdığını ve çocuğun kanlar içindeki görüntüsünün gözünün önünden gitmediğini söyledi.

"KANLAR İÇİNDEYDİ"

Liverpool Echo'nun haberine göre, ismini vermek istemeyen anne, eve dönmekten çok korktuğunu ve yaşayacak yeni bir yer aradığını söyledi. Olay hakkında konuşurken, "Bir kabustan ya da korku filminden bir şey gibiydi, hala tüm bunların travmasını yaşıyorum. İki yaşındaki oğlumun yatağından ağladığını duydum ve içeri girdiğimde kanlar içindeydi. Şok içinde dizlerimin üzerine düştüm, farenin yanımdan geçtiğini görene kadar ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Dört yaşındaki oğlum her şeyi benimle birlikte gördü ve o zamandan beri kabuslar görüyor."



