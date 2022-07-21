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Sesten daha hızlı! Ona "Concorde'un oğlu" diyorlar: 7 saatlik yolculuğu 3,5 saate indirecek

21.07.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Concorde'un Oğlu" olarak adlandırılan bir süpersonik yolcu jeti tüm dikkatleri üzerine çekti. ABD'li firma Boom Supersonic tarafından geliştirilen uçak sesten 2 kat daha hızlı uçacak. Eğer beklentiler gerçek olursa, yaklaşık 7 saat süren New York-Londra uçuşu, üç buçuk saatten fazla sürmeyecek.

Sesten daha hızlı! Ona "Concorde'un oğlu" diyorlar: 7 saatlik yolculuğu 3,5 saate indirecek

Concorde, dünyanın ilk süpersonik uçağı olarak biliniyor. 27 yıl boyunca çalıştı, ancak Ekim 2003'te bir daha kullanılmamak üzere yere indirildi. Fakat havacılık meraklılarının Concorde sevdası hiç bitmedi. Bazı firmalar, "Concorde'un Oğlu" olarak adlandırılan yeni süpersonik jetler gösterdi. Hatta NASA, "Concorde'un oğlu" olarak adlandırılan X-59 QueSST süpersonik uçağın küçültülmüş bir versiyonunun testlerini yaptı. Fakat "Concorde'un Oğlu" olarak adlandırılan bir süpersonik jet daha var; O da Boom Supersonic tarafından geliştirilen "Overture."

İŞTE "CONCORDE'UN OĞLU" OVERTURE!

İngiliz Daily Express'te yer alan habere göre, Overture, su üzerinde Mach 1.7 hıza (2.092 km/s) kadar seyahat edebilecek ve 65 ile 80 arasında yolcu taşıyabilecek. Uçak, gürültüyü ve yakıt tüketimini en aza indirmek için art yakıcılar olmadan uçacak. Ayrıca, %100 sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ile çalışacak.

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NEW YORK-LONDRA UÇUŞU 3,5 SAATTEN UZUN OLMAYACAK

Normal uçaklarla yaklaşık 7 saat süren New York ve Londra arasındaki uçuşların, Overture'ın ilk uçuşları için başlıca aday olduğu söyleniyor ve seyahat sürelerinin üç buçuk saatten fazla sürmemesi bekleniyor. Uçağın daha uzun bir rota olarak, San Francisco'dan Tokyo'ya sadece 6 saatte gitmesi de muhtemel.

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Boom Supersonic, 70 adeti önceden satılan Overture'ın üretimine 2024'te geçmeyi planlıyor. ilk uçuşunun ise 2026 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
concorde jet
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