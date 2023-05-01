Severek yiyorsunuz ama dikkat! Bu meyveler kan şekerini uçuruyor

Çağımızın en sık rastlanan hastalıklarından olan diyabet tüm yaşamı etkisi altına alıyor. Diyabet hastalarının daha ciddi sağlık problemlerini önlemek adına beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Her gün düzenli olarak meyve ve sebze tüketmemizin önemi vurgulanırken bir uzman meyvelerin içerisinde bulunan gizli şekerler hakkında uyarılarda bulundu.

YÜKSEK KAN ŞEKERİNE NEDEN OLABİLİR

Beslenme Uzmanı Rob Hobson'a göre, bazı meyve ve sebzeler kan şekeri düzeyleriniz için en iyi seçim olmayabilir. Bu sağlıklı seçeneklerden bazılarının yüksek glisemik indeksi (GI) vardır, bu da yüksek kan şekeri seviyelerine yol açabileceklerini düşündürür. Glisemik indeks, yiyeceklerin düşük, orta veya yüksek olarak sıralanmasıyla, vücudunuzun karbonhidratları glikoza hangi oranda parçaladığını açıklar.

BU MEYVELERE DİKKAT!

Hobson şunları söyledi: "Yüksek GI gıdalar hızla parçalanır ve bu da kan şekeri seviyelerinin keskin bir şekilde yükselmesine neden olur. Hobson'a göre karpuz, patates ve kuru meyveler bu puanda üst sıralarda yer alıyor.

DİYABET HASTALARI YİYECEKLERİN İÇERİĞİ HAKKINDA BİLİNÇLİ OLMALI

"Yüksek GI gıdalar, vücudu hızlı hareket eden karbonhidratlara karşı koymak için bir insülin dalgalanması üretmeye zorlayabilir ve bunun yaygın bir sonucu, iki ila üç saat içinde bir açlık hissidir ve bu da kişinin daha fazla yemek istemesine neden olabilir.

Diyabet hastaları daha yüksek GI gıdalar konusunda dikkatli olmalıdır."

Diabetes.co.uk, diğer yüksek GI meyve ve sebzelerin şunları içerdiğini ekledi: havuç, yaban havucu, pancar, tatlı mısır, muz, portakal, mango, üzüm ve armut.

Bu sağlıklı gıdaları tüketmeyi tamamen bırakmamalısınız. Hobson, bu sağlıklı gıdaların hala yararlı besinler içerdiğini açıkladı. Örneğin patates iyi bir magnezyum, potasyum, B6, folat ve C vitamini kaynağıyken, kuru meyveler C vitamini ve kalsiyum ve demir gibi mineraller içerir. Uzman, hastaların bu yiyecekleri yerken yalnızca "dikkatli" olmaları gerektiği sonucuna vardı.

KAN ŞEKERİ YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ