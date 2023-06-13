HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Severek yiyorsunuz ama kalp krizi riskini artırıyor! Kolesterolü yükseltiyor

Severek yiyorsunuz ama kalp krizi riskini artırıyor! Kolesterolü yükseltiyor

13.06.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi dünya üzerinde en çok karşılaşılan ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp krizi ani gelişen sağlık durumlarından olduğu için doğru müdahaleyi yapmak zorlayıcı olabiliyor. Ancak kalp krizi riskini artıran yiyeceklerden uzak durmak ve kalp krizi belirtileri hakkında bilinçli olmak hayatı kurtarabiliyor.

Severek yiyorsunuz ama kalp krizi riskini artırıyor! Kolesterolü yükseltiyor

Yediğimiz birçok yiyecek kolesterolün yükselmesine, damarların tıkanmasına ve kalp krizi riskinin artmasına neden oluyor. Uzmanlar sevilerek tüketilen ancak sağlık için büyük risk oluşturan yiyecekler hakkında uyarıyor. Heart UK, çok fazla doymuş yağ içeren yiyecekler yemenin "karaciğerlerin kolesterolü kontrol etme biçimini değiştirdiğini" söylüyor.

KANDA KOLESTEROL BİRİKMESİNE SEBEP OLUYOR

Ekran görüntüsü 2023-06-13 085443

Heart UK, "Karaciğer hücrelerimizde LDL [düşük yoğunluklu lipoprotein] reseptörleri var. LDL kolesterol kana geçtiğinde, bu reseptörler kolesterolü kandan alır ve parçalanmak üzere karaciğere götürür. Araştırmalar, çok fazla doymuş yağ yemenin reseptörlerin çok iyi çalışmasını engellediğini ve kanda kolesterol biriktiğini gösteriyor." dedi.

KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRABİLEN YİYECEKLER

Ekran görüntüsü 2023-06-13 085617

Sınırlandırmanız daha iyi olan doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler şunları içerir:

  • Sütlü ve beyaz çikolata, şekerleme, kek, puding ve bisküvi
  • Hamur işleri ve turtalar
  • Kuzu pirzola gibi yağlı et
  • Sosis, hamburger ve kebap gibi işlenmiş etler
  • Tereyağı, margarin, kaz yağı ve içyağı
  • Hindistan cevizi ve hurma yağları, hindistan cevizi kreması
  • Krema, süt, yoğurt, taze krema ve peynir gibi tam yağlı süt ürünleri.

WhatsApp Görsel 2023-06-06 saat 10.54.16

DOYMAMIŞ YAĞ DAHA SAĞLIKLI

Ekran görüntüsü 2023-06-13 085654

Heart UK şunları ekliyor: "Birçok yiyecek, doymuş ve doymamış yağların bir karışımını içerir. Daha fazla doymamış yağ içeren yiyecekleri seçmeye çalışın." Kalp-için sağlıklı olduğu düşünülen, diyetinizdeki doymuş yağlardan daha ağır basan doymamış yağlar, kalp hastalığı ve kalp krizi riskini azaltabilir. Doymamış yağ örnekleri şunları içerir:

  • Ayçiçeği, aspir, kolza tohumu, zeytin, yer fıstığı, ceviz ve mısır yağı gibi sebzelerden, Sert kabuklu yemişlerden ve tohumlardan elde edilen yağlar
  • Bu yağlara dayalı sürülebilir ürünler
  • Fındık ve tohumlar
  • Avokado
  • Ringa balığı, sardalya, uskumru, somon ve alabalık gibi yağlı balıklar

TRANS YAĞDAN UZAK DURUN

Ekran görüntüsü 2023-06-13 085729

Doymuş yağa ek olarak insanların dikkat etmesi gereken başka bir yağ türü daha var.
Kolesterol seviyelerini ve kalp hastalığı riskini artırabilen diğer yağ türü trans yağlardır. Heart UK şöyle diyor: "Trans yağlar, bitkisel yağlar gibi doymamış yağlar, gıda işleme sırasında yüksek sıcaklıklara ısıtıldığında yapılır. Trans yağlar bazen hamur işlerinde, keklerde, bisküvilerde, krakerlerde, kızarmış yiyeceklerde, paket servislerde ve sert margarinlerde bulunur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vücuttaki toksinleri söküp atan ve yeni doğmuş gibi yapan 9 besin!Vücuttaki toksinleri söküp atan ve yeni doğmuş gibi yapan 9 besin!
Korkunç plan! Eski eşinin silikonlarını patlattı: 'Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor'Korkunç plan! Eski eşinin silikonlarını patlattı: 'Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor'
'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi
Anahtar Kelimeler:
kolesterol kalp krizi Karaciğer‎ doymamış yağ doymuş yağ risk trans yağ

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olayda yeni gelişme! "Parmak izi kalmasın diye..."

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olayda yeni gelişme! "Parmak izi kalmasın diye..."

Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması! 'CHP Genel Başkanı olursa...'

Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması! 'CHP Genel Başkanı olursa...'

Belediye meclisinde arbede! CHP'li üye yere düştü

Belediye meclisinde arbede! CHP'li üye yere düştü

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.