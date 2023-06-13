Severek yiyorsunuz ama kalp krizi riskini artırıyor! Kolesterolü yükseltiyor

Yediğimiz birçok yiyecek kolesterolün yükselmesine, damarların tıkanmasına ve kalp krizi riskinin artmasına neden oluyor. Uzmanlar sevilerek tüketilen ancak sağlık için büyük risk oluşturan yiyecekler hakkında uyarıyor. Heart UK, çok fazla doymuş yağ içeren yiyecekler yemenin "karaciğerlerin kolesterolü kontrol etme biçimini değiştirdiğini" söylüyor.

KANDA KOLESTEROL BİRİKMESİNE SEBEP OLUYOR

Heart UK, "Karaciğer hücrelerimizde LDL [düşük yoğunluklu lipoprotein] reseptörleri var. LDL kolesterol kana geçtiğinde, bu reseptörler kolesterolü kandan alır ve parçalanmak üzere karaciğere götürür. Araştırmalar, çok fazla doymuş yağ yemenin reseptörlerin çok iyi çalışmasını engellediğini ve kanda kolesterol biriktiğini gösteriyor." dedi.

KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRABİLEN YİYECEKLER

Sınırlandırmanız daha iyi olan doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler şunları içerir:

Sütlü ve beyaz çikolata, şekerleme, kek, puding ve bisküvi

Hamur işleri ve turtalar

Kuzu pirzola gibi yağlı et

Sosis, hamburger ve kebap gibi işlenmiş etler

Tereyağı, margarin, kaz yağı ve içyağı

Hindistan cevizi ve hurma yağları, hindistan cevizi kreması

Krema, süt, yoğurt, taze krema ve peynir gibi tam yağlı süt ürünleri.





DOYMAMIŞ YAĞ DAHA SAĞLIKLI

Heart UK şunları ekliyor: "Birçok yiyecek, doymuş ve doymamış yağların bir karışımını içerir. Daha fazla doymamış yağ içeren yiyecekleri seçmeye çalışın." Kalp-için sağlıklı olduğu düşünülen, diyetinizdeki doymuş yağlardan daha ağır basan doymamış yağlar, kalp hastalığı ve kalp krizi riskini azaltabilir. Doymamış yağ örnekleri şunları içerir:

Ayçiçeği, aspir, kolza tohumu, zeytin, yer fıstığı, ceviz ve mısır yağı gibi sebzelerden, Sert kabuklu yemişlerden ve tohumlardan elde edilen yağlar

Bu yağlara dayalı sürülebilir ürünler

Fındık ve tohumlar

Avokado

Ringa balığı, sardalya, uskumru, somon ve alabalık gibi yağlı balıklar

TRANS YAĞDAN UZAK DURUN

Doymuş yağa ek olarak insanların dikkat etmesi gereken başka bir yağ türü daha var.

Kolesterol seviyelerini ve kalp hastalığı riskini artırabilen diğer yağ türü trans yağlardır. Heart UK şöyle diyor: "Trans yağlar, bitkisel yağlar gibi doymamış yağlar, gıda işleme sırasında yüksek sıcaklıklara ısıtıldığında yapılır. Trans yağlar bazen hamur işlerinde, keklerde, bisküvilerde, krakerlerde, kızarmış yiyeceklerde, paket servislerde ve sert margarinlerde bulunur.

