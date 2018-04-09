KADIN

Sevgilisine olan özlemini çizerek dindiriyor

Arya Demir Arya Demir
AŞK HABERLERİ  | 09.04.2018 09:23 | Son Güncelleme

İlk çalışmalarını 2016 yılında yayınlandıktan sonra hızlı bir şekilde popüler olan Frida Castelli, İtalyan bir illüstratör. Frida, sevgilisiyle arasında olan duygusallık hissini, dokunuş mutluluğunu ve küçük bir üzüntüyü çizimlerinde anlatıyor. Kendisinden bahsetmeyi sevmediğini söyleyen Frida, ''sanatım kişiliğimden daha önce geliyor. İşlerimiz nedeniyle sevgilimle ayrı kaldığımız günler oldukça çok. Ben de özlemimi çizimlerimde anlatıyorum'' diye konuşuyor.

Instagram hesabında 261 binin üzerinde takipçisi bulunan Castelli, illüstrasyonlarına #missyoueveryday (seni her gün özlüyorum) etiketini koyuyor.

Çizimlerini #missyoueveryday (seni her gün özlüyorum) etiketiyle paylaşıyor

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Sensiz aylar

Sensiz aylar
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Sensiz 70 gün

Sensiz 70 gün
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“Seni bir daha görmezsem ...”

“Seni bir daha görmezsem ...”
4 / 18

İşte geldin

İşte geldin
5 / 18

"Sen her şeysin. Sen benim aşkımsın. ”

"Sen her şeysin. Sen benim aşkımsın. ”
6 / 18

“Seni daha çok öpmeliydim.”

“Seni daha çok öpmeliydim.”
7 / 18

“Sen benim ruhumsun.”

“Sen benim ruhumsun.”
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Ev

Ev
9 / 18

Cildinin kokusu

Cildinin kokusu
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“Her beş dakikada bir aşık olmak.”

“Her beş dakikada bir aşık olmak.”
11 / 18

“Beni daha sıkı sar.”

“Beni daha sıkı sar.”
- “Artık beni sevmediğin zaman dünya nasıl olacak?”
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- “Seni sevmediğim bir dünya asla olmayacak”

- “Seni sevmediğim bir dünya asla olmayacak”
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Olmak istediğim yer

Olmak istediğim yer
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10 gün sensiz

10 gün sensiz
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Asla uzaklaşma

Asla uzaklaşma
16 / 18

Kendimi ne mutlu hissettiğim an

Kendimi ne mutlu hissettiğim an
17 / 18

Eve Hoşgeldin

Eve Hoşgeldin
18 / 18

Sensiz 48 gün

Sensiz 48 gün
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Anahtar Kelimeler:
Frida Castelli illüstrasyon

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