Sevgilisine olan özlemini çizerek dindiriyor

Instagram hesabında 261 binin üzerinde takipçisi bulunan Castelli, illüstrasyonlarına #missyoueveryday (seni her gün özlüyorum) etiketini koyuyor.
Çizimlerini #missyoueveryday (seni her gün özlüyorum) etiketiyle paylaşıyor
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“Seni bir daha görmezsem ...”
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"Sen her şeysin. Sen benim aşkımsın. ”
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“Seni daha çok öpmeliydim.”
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“Sen benim ruhumsun.”
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“Her beş dakikada bir aşık olmak.”
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“Beni daha sıkı sar.”
- “Artık beni sevmediğin zaman dünya nasıl olacak?”
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- “Seni sevmediğim bir dünya asla olmayacak”
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Olmak istediğim yer
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Kendimi ne mutlu hissettiğim an
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