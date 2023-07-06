Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince erkek arkadaşının cinsel organını kesti

Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesindeki Sibolga şehrindeki bir otel odasında ismi açıklanmayan iki sevgili arasında şiddetli bir kavga çıktı. 28 yaşındaki adam sevgilisinin kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istememesi üzerine daha önceki cinsel görüntülerini yaymakla tehdit edince genç kadın öfkeden deliye döndü. Otel odasında bir anda kadın sevgilisine saldırarak cinsel organını kesti.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sevgilisinin duş yapmak için hazırlık yaptığı sırada ona saldırdığı belirtilen kadın, sevgilisinin kanlar içinde yerde yatması üzerine resepsiyondan yardım istedi. Sevgilisinin yaralandığını söyleyen kadının olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri hastanın tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.

Olaya ilişkin olarak ismi açıklanmayan kadının tutuklandığı ancak sevgilisinin henüz kendisine dair herhangi bir şikayette bulunmadığı belirtildi.