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  4. Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince erkek arkadaşının cinsel organını kesti

Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince erkek arkadaşının cinsel organını kesti

06.07.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’nın Sibolga şehrinde iki sevgili arasında cinsel ilişki konusunda anlaşmazlık yaşadı. Sevgilisinin cinsel ilişki teklifini reddeden kadın erkek arkadaşı tarafından tehdit edildi. Tehditler sonucunda öfkelenen kadın sevgilisinin cinsel organını kesti. Penisi kesilen sevgili hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince erkek arkadaşının cinsel organını kesti

Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesindeki Sibolga şehrindeki bir otel odasında ismi açıklanmayan iki sevgili arasında şiddetli bir kavga çıktı. 28 yaşındaki adam sevgilisinin kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istememesi üzerine daha önceki cinsel görüntülerini yaymakla tehdit edince genç kadın öfkeden deliye döndü. Otel odasında bir anda kadın sevgilisine saldırarak cinsel organını kesti.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

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Sevgilisinin duş yapmak için hazırlık yaptığı sırada ona saldırdığı belirtilen kadın, sevgilisinin kanlar içinde yerde yatması üzerine resepsiyondan yardım istedi. Sevgilisinin yaralandığını söyleyen kadının olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri hastanın tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.

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Olaya ilişkin olarak ismi açıklanmayan kadının tutuklandığı ancak sevgilisinin henüz kendisine dair herhangi bir şikayette bulunmadığı belirtildi.

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