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  4. Şevval Şahin derin dekolteli bikinisiyle poz verdi! Sosyal medyayı salladı

Şevval Şahin derin dekolteli bikinisiyle poz verdi! Sosyal medyayı salladı

23.04.2023 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevval Şahin, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yaza başlangıç yaptığını belirten Şahin'e kısa sürede yüzlerce beğeni geldi.

Şevval Şahin derin dekolteli bikinisiyle poz verdi! Sosyal medyayı salladı

Şevval Şahin, bikinili pozlarına bir yenisini daha ekledi. Derin dekolteli pozlarına devam eden Şahin, arkadaşlarıyla gittiği tatilden kareler paylaştı. Ünlü manken düzgün fiziğiyle de oldukça beğeni topladı.

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Bayram tatili için Bodrum'a giden Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, sezonu açtılar.

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Şevval Şahin'in Kazancıoğlu ailesinden veto yediği iddia edilmişti. Fakat ikili aşklarına hız kesmeden devam ediyorlar.

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Ünlü mankenin fotoğrafın kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Şahin'in tarzı takipçileri tarafından çok beğenildi.

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Şevval Şahin Murat Kazancıoğlu dekolte sevgilisi

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