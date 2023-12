'Şeyh Said' tartışmalarına Ümit Özdağ da katıldı: Hainlerin pankartı değil, kendileri asılır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet karşıtı Şeyh Said’in adını yeni bulvara verdiğini duyurdu. Bulvara Şeyh Said adı verilmesi büyük tartışmalara yol açtı.

Kararın açıklanmasından sonra çok sayıda siyasi partiden tepkiler gelmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ilk tepkisinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Diyarbakır belediyesine kayyum atanmıştı. Vali aynı zamanda belediye başkanı. Şimdi kayyum vali, Diyarbakır’da Şeyh Said Bulvarı inşa ediyor. Hangi devlet kendisine karşı isyan etmiş, yüzlerce subayı, askeri ve sivil memuru katletmiş ve sonunda idama mahkum edilen bir vatan haininin ismini asıldığı şehirde inşa ettiği bulvara verir? Madem Şeyh Said bulvarı yapacaktınız neden kayyum atadınız? HDP’de yapardı Şeyh Said bulvarını. Siz yapmaya devam edin. Biz zamanı gelince o bulvarın adını Diyarbakır’ın yiğit evladı Ziya Gökalp’in adını vereceğiz."

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, Şeyh Said tartışmaları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaparken, bu açıklamaları sebebiyle disipline sevk edilmişti. Şeyh Said ve Seyit Rıza gibi isimler hakkında tartışmalar daha da büyüdü.

Bu tartışmalar devam ederken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Zafer Partisi Bursa Gençlik Kolları'nın sosyal medyadan paylaştığı bir gönderiye destek verdi.

"HAİNLERİN PANKARTI DEĞİL ANCAK KENDİLERİ ASILIR"

"Şeyh sait haininin pankartı, Tophane Surları’na, Bursa’mızın göbeğine kimliği tespit edilmemiş hain destekçileri tarafından asıldı. Pankart, gençlik teşkilatımız tarafından gereği yapılarak indirilmiştir." yazılı Tweetin altına Ümit Özdağ, "Gözlerinizden öperim. Hainlerin pankartı değil ancak kendileri asılır" yorumunda bulundu.