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  4. Seyir halindeyken önünü kesen adama kurşun yağdırdı! Rahatsız ediyor diye uzaklaştırma kararı almıştı

Seyir halindeyken önünü kesen adama kurşun yağdırdı! Rahatsız ediyor diye uzaklaştırma kararı almıştı

10.07.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre Mustafa Teksöğüt, E. A. adlı kadını bir süredir rahatsız ediyordu. E. A. ise Teksöğüt hakkında uzaklaştırma kararı almıştı. Dün gece saatlerinde E. A. otomobiliyle seyir halindeyken Teksöğüt önünü kesti ve ikili arasında başlayan tartışma cinayetle sonlandı. E. A.'nın kurşun yağdırdığı Teksöğüt kanlar içinde yere yığıldı. Teksöğüt yaşamını yitirirken E. A. gözaltına alındı.

Kuşadası'nda sokak ortasında işlenen cinayetin ardından olay yerinden gelen karelerde Mustafa Teksöğüt'ün kanlar içinde yerde yığılı halde olduğu, sağlık ekiplerinin müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

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UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞTI! ARAÇLA ÖNÜNÜ KESTİ

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Yedi Eylül İlköğretim Okulu önünde meydana geldi. İddiaya göre E.A. otomobiliyle seyir halindeyken, kendisini bir süredir rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Mustafa Teksöğüt tarafından hafif ticari aracıyla önü kesildi.

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BOYNUNDAN VE GÖĞSÜNDEN VURDU

İkili arasında sözlü başlayan tartışma, gerginliğin yükselmesiyle kısa sürede kavgaya dönüşünce E.A., yanındaki tabancayla Mustafa Teksöğüt'e üç el ateş etti. Boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla Teksöğüt, kanlar içinde yere yığıldı.

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ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde durumunun ağır olduğu tespit edilen Teksöğüt, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Teksöğüt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren E.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kuşadası

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