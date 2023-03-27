Şeytana pabucunu ters giydirecek olay! Gerçeği 4 gün sonra anladı: 'T.C. kimlik numarasına kadar her şeyi doğru yazmış'

İstanbul Kadıköy'de bir adam, kendisinin olmayan bir daireyi inanılmaz bir yöntemle bir başkasına kiraladı. Parayı alınca da kayıplara karıştı. İşte şeytana pabucunu ters giydirecek olayın yok artık dedirtecek detayları...

FİMLERE KONU OLACAK OLAY

Show Haber'in haberine göre başkasının evini başkasına kiraladı, tezgahın böylesi duyanları şaşkına çevirdi. Mustafa Molla, Bayrampaşa'daki evi, Tuzla'daki işine çok uzak olduğu için taşınmak istedi. Kadıköy'den ev aramaya başladı. Popüler ilan sitesinden bir ev buldu ve bir hafta sonra ev sahibiyle görüşmeye gitti. Daireyi günlük kiralayan dolandırıcı, evi kiralayacağı kişiye evi dolaştırdı. Anlaşan taraflar sözde kontratı imzaladı. Molla çifti, Kadıköy'deki evlerini beğendikten sonra Bayrampaşa'daki evlerine geri geldi. Eşyalarını kolileyip toparladı. 4 gün sonra sözde ev sahibinden anahtarı alacaklardı. O gün geldiğinde sözde ev sahibini arayıp telefonlara cevap alamayan adam dolandırıldığını anladı. Filmlere konu olacak türden bir tuzağa kanmıştı. İddiaya göre tek kurban Molla çifti değildi, başka kurbanlar da vardı.

"T.C. KİMLİK NUMARASINA KADAR HER ŞEYİ DOĞRU YAZMIŞ"

Molla, "Şahıs evi gezdirdi, 'evi beğendik' dedik. 1000 TL kapora yolladık. Pazar günü sözleşme yapmak istedi, ben de pazartesi yapmak istedim. İzmir'e gideceğini söyledi. Pazar günü mecburen sözleşme yaptık. 14 bin TL o gün yolladım, 5 bin de ertesi gün maaşım yattığında yolladım. Toplam 20 bin TL gönderdim. 4 gün biz eşya topladık. 4'üncü gün telefonu filan her şeyi kapattı. Günlük kiralama sitesi var, şahıs oradan evi kiralamış. Evin topu fotokopisini, kira kontratını kendisi getirdi, eliyle imzaladı. T.C. kimlik numarasına kadar her şeyi doğru yazmış" dedi.

