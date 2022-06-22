Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni bıçaklandı! İstanbul Emniyetinden açıklama

İstanbul Beyoğlu'nda pasaj içerisindeki iki restoranın çalışanları arasında bir kavga çıktı. Çıkan kavgada CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu ve yeğeni Mehmet Cemal Tanrıkulu bıçaklandı. Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili açıklama yapan Sezgin Tanrıkulu, "Esnaf kavgası çıkmış. Doğrudur bıçakla bacaklarından hafif şekilde yaralanmışlar. Sağlık durumları şu an iyidir" dedi.

SEZGİN TANRIKULU'NUN OĞLU VE YEĞENİ BIÇAKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran günü saat 01.00 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki pasajda bulunan iki restoranın çalışanları arasında bıçaklı kavga çıktı. Yapılan çalışmada, olayın, pasaj içerisinde yan yana bulunan iki iş yerinin çalışanları arasında "müşteri kapma" tartışmasının ardından yaşandığı belirlendi.

Kavgada CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Mehmet Cemal Tanrıkulu ve Mitan Alican Tanrıkulu bıçakla yaralandı. Yaralılar, sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olaya karıştıkları tespit edilen her iki taraftan 7 kişi yakalandı. Çalışmaların devamında, bıçakla yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.T, suç aletiyle aynı gün gözaltına alındı.Denetimlerde ruhsatsız olduğu belirlenen iki iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi. Kavgaya karışan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

SEZGİN TANRIKULU'NDAN AÇIKLAMA

Olayı doğrulayan Sezgin Tanrıkulu, "Esnaf kavgası çıkmış. Doğrudur bıçakla bacaklarından hafif şekilde yaralanmışlar. Sağlık durumları şu an iyidir" dedi.

Kaynak: AA

