HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni bıçaklandı! İstanbul Emniyetinden açıklama

Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni bıçaklandı! İstanbul Emniyetinden açıklama

22.06.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da çıkan bir kavgada CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu ve yeğeni Mehmet Cemal Tanrıkulu bıçaklandı. Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili açıklama yapan Sezgin Tanrıkulu, "Esnaf kavgası çıkmış. Doğrudur bıçakla bacaklarından hafif şekilde yaralanmışlar. Sağlık durumları şu an iyidir" dedi.

Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni bıçaklandı! İstanbul Emniyetinden açıklama

İstanbul Beyoğlu'nda pasaj içerisindeki iki restoranın çalışanları arasında bir kavga çıktı. Çıkan kavgada CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu ve yeğeni Mehmet Cemal Tanrıkulu bıçaklandı. Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili açıklama yapan Sezgin Tanrıkulu, "Esnaf kavgası çıkmış. Doğrudur bıçakla bacaklarından hafif şekilde yaralanmışlar. Sağlık durumları şu an iyidir" dedi.

thumbs_b_c_31ca752fc40e5400d6de7ab1e89af0b8

SEZGİN TANRIKULU'NUN OĞLU VE YEĞENİ BIÇAKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran günü saat 01.00 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki pasajda bulunan iki restoranın çalışanları arasında bıçaklı kavga çıktı. Yapılan çalışmada, olayın, pasaj içerisinde yan yana bulunan iki iş yerinin çalışanları arasında "müşteri kapma" tartışmasının ardından yaşandığı belirlendi.

Korkunç cinayet! “Kokuyorsun” dedi diye kalbinden bıçakladıKorkunç cinayet! “Kokuyorsun” dedi diye kalbinden bıçakladı

Kavgada CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Mehmet Cemal Tanrıkulu ve Mitan Alican Tanrıkulu bıçakla yaralandı. Yaralılar, sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olaya karıştıkları tespit edilen her iki taraftan 7 kişi yakalandı. Çalışmaların devamında, bıçakla yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.T, suç aletiyle aynı gün gözaltına alındı.Denetimlerde ruhsatsız olduğu belirlenen iki iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi. Kavgaya karışan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

SEZGİN TANRIKULU'NDAN AÇIKLAMA

Olayı doğrulayan Sezgin Tanrıkulu, "Esnaf kavgası çıkmış. Doğrudur bıçakla bacaklarından hafif şekilde yaralanmışlar. Sağlık durumları şu an iyidir" dedi.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erken seçim değil, erkene alınmış seçim: 14 Mayıs!Erken seçim değil, erkene alınmış seçim: 14 Mayıs!
ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...
AK Parti'den 'Pınar Gültekin' açıklamasıAK Parti'den 'Pınar Gültekin' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
İstanbul CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Tarlada gezerken tesadüfen gördü!

Tarlada gezerken tesadüfen gördü!

Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!

Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!

Survivor'da sürpriz veda! "Benim yolum burada bitiyor"

Survivor'da sürpriz veda! "Benim yolum burada bitiyor"

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Akıllara bile gelmeyecek seks rekorları!

Akıllara bile gelmeyecek seks rekorları!

Doğumda elektrikler gitti! Olan bebeğe oldu

Doğumda elektrikler gitti! Olan bebeğe oldu

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.