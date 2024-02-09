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    4. Sezonun en havalısı! Prada'nın çok beğenilen o gözlük modelinde 1810 TL indirim

    Sezonun en havalısı! Prada'nın çok beğenilen o gözlük modelinde 1810 TL indirim

    Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
    09.02.2024 15:35 | Son Güncelleme:
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    Dünyaca ünlü markaların güneş gözlüklerinde büyük fırsatlar başladı. Prada da, bugüne özel indirimleriyle öne çıkan markalardan biri. Sizin için Prada'nın en beğenilen, sezona damgasını vuran güneş gözlüğünü inceledik. 1810 TL indirimle satışta olan bu gözlüğü kaçırmayın!

    Sezonun en havalısı! Prada'nın çok beğenilen o gözlük modelinde 1810 TL indirim

    Kombinlerimizin havasını yükselten aksesuarlar arasında güneş gözlükleri bir adım öne çıkıyor. Havalı bir güneş gözlüğü, kombininize stil ve şıklık katarken sizi göz alıcı hale de getiriyor. Bir aksesuar olmanın da ötesinde en önemli işlevi gözlerimizi güneşin zararlı ışınlarından korumak olan güneş gözlüklerinin yalnızca yazın değil kışın da kullanılması öneriliyor. Kaliteli bir güneş gözlüğü satın alarak hem göz sağlığınızı korumak hem de olduğunuzdan daha havalı görünmek isterseniz, size harika bir indirim haberimiz var: Prada'nın çarpıcı tasarımlarıyla öne çıkan gözlük modelinde 1810 TL indirim sizleri bekliyor.

    Ray-Ban'dan Prada'ya indirimdeki tüm gözlük modellerini görmek için buraya tıklayın.

    Prada PR 17WS Dikdörtgen Kadın Güneş Gözlüğü

    Adsız tasarım - 2024-02-09T145903.401

    Prada'nın zarif tasarım anlayışını yansıtan Prada PR 17WS Dikdörtgen Kadın Güneş Gözlüğü hem günlük hayatta hem de özel yerlerde şık bir aksesuar olarak tercih edilebilir. Dikdörtgen şekliyle farklı yüz tiplerine kolayca uyum sağlayabilen gözlük, tüm kombinlerin havasını anında değiştirerek stilinizi yükseltmenize yardımcı olur. Dayanıklı malzemelerden üretilen gözlüğün camları UV korumalıdır. Çerçevesi çizilmelere karşı dayanıklıdır. Gözlüğün yan çerçevesinde minimal bir tasarım detayıyla Prada markasının logosu yer alır. Güneş gözlüğü tercihinde üstün kalite, stil ve rahatlık sunan bir ürün arıyorsanız, bu gözlüğü kaçırmayın.

    Kullanıcılar ne diyor?

    • "Bayılıyorum. Çok kaliteli."

    • "Mükemmel bir gözlük."

    • "Göründüğü gibi geldi, söylediğimden daha hızlı. Ve tabii çok şık."
    Ürünü İncele

    Bu içerik 9 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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