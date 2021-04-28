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Sıcak havayı gören koronavirüsü unuttu!

28.04.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de tam kapanmaya 1 gün kala sıcak havanın keyfini sürmek isteyen onlarca kişi sahillere akın etti. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşların maske takmamaları da dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 17 günlük tam kapanma sürecine 1 gün kala vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Güneşli havayı fırsat bilip İzmit Sahili'nde yoğunluk oluşturan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe ve maske takma kurallarını unuttu.

"KISITLAMA UZATILIRSA DAHA YARARLI OLABİLİR"

Kısıtlamanın daha yararlı olabilmesi için süresinin uzatılması ve kurallarının ağırlaştırılması gerektiğini ifade eden vatandaş Gökay Halil Kılıç, "İnsanlar da evde kalmaktan bıktı. Doğal olarak biraz tadını çıkarmak istiyorlar. Sonuçta 18 günlük bir süreç var. Şu an normal ama yasaklarda çıkamazlar. Umarım bu süreç iyi yönetilir, hastalıklar azalır. İnsanlar da genellikle bıktıkları için her şeyden kendilerini ilk fırsatta dışarıya atıyorlar. Herkesin bir derdi var, kafa dağıtmaya çalışıyorlar. İnsanların çok içeride kalacaklarını düşünmüyorum uzatılırsa yararı olur. Uzatılıp biraz daha ağırlaştırılırsa yararı olacağını düşünüyorum" dedi.

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"KISITLAMANIN OLUMLU SONUÇLAR DOĞURACAĞINA İNANIYORUM"

İnsanların sıkıldığı için dışarı çıktığını ancak gerekli tedbirleri almadıklarını dile getiren Semanur Kaya ise "Sonuçta insanların canı sıkılıyor, normal olarak da sahiller tercih ediliyor çünkü kafeler kapalı. Böyle olunca da haliyle virüsler daha da arttı. Ama yapacak bir şey yok. İnsanların evde otur otur canı sıkılıyor biz de böyle çıkıp sahile hava alıyoruz. İnsanların yeterli şekilde tedbir aldığını düşünmüyorum. Kısıtlamanın olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Yasaklar gelmeden önce ben öğretmenimi virüs yüzünden kaybettim. Bu kısıtlamalar geldiğinde, ilaçlar da geliyor bence daha iyi sonuçlar alabiliriz. İnşallah bir an önce ilaç bulunur, virüs kalkar böyle eski günlere döneriz, eski bayramlara döneriz. Maske, mesafe, temizlik bunlara uymak şart" diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Kocaeli

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