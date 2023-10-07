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Sıcak saatler! İsrail'de 'kıyamet sahneleri'

07.10.2023 11:31 | Son Güncelleme:
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Filistin silahlı güçlerinin İsrail'e Aksa Operasyonu başlatması sonrasında ortalık resmen savaş alanına döndü. İsrail, Aksa Operasyonu sonrasında Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyururken, halkın yaşadığı panik sosyal medyada gündem oldu. Savaş muhabiri Trey Yingst, bölgede yaşananları 'kıyamet sahneleri' olarak ifade ederken, "Bazı şeyleri henüz rapor edemiyoruz. Ama durum çok kötü." dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonuna başladıklarını duyurduktan sonra ilk aşamada 5 bin roket ve havan fırlatıldığı belirtildi. İsrail ordusu da abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklarken ayrıca ordu, "savaş durumu alarmı" ilan etti.

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Fox News'te savaş muhabirliği yapan Trey Yingst'in, sıfır noktasından paylaştığı videolarda etrafın yangın yerine döndüğü görülüyor.

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"KIYAMET SAHNELERİ"

Yingst, Güney İsrail'de yaşanan durumu "kıyamet sahnelerine" benzeterek, "Çok sayıda yaralı sivil gördük. İnsanlar yaralıları bekleyen ambulanslara taşımak için kişisel araçlarını kullanıyor. İsrailli askerler ve polis, Filsitinli silahlı güçlere karşı alarma geçti." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Hamas

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