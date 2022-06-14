Sıcaklardan nefret etmesine rağmen yazı seven kadınlar için efil efil kombin önerileri

Rengârenk kombinler yapmak, desenlerin enerjisini üzerinizde taşımak ve epey rahat etmek; yaz kıyafetlerinin öncelikli noktaları oluyor. Güneşin parıltılı enerjisiyle birleşmiş yaz günlerinde bazen sıcaklardan dert yansak da mevsime uygun doğru kıyafetleri tercih ederek bu serzenişin önüne geçmek mümkün. Hava alan kumaşlar, vücudu rahatlatan modeller ile efil efil kombinler yaratarak modayı iddialı tarzınızla takip edebilirsiniz. Güzel havaların enerjisini üzerinizde taşımak istiyorsanız bu sene sizler için hazırladığımız listeye göz atmadan dolabınızı oluşturmayın.

1. DeFacto Kare Yaka Desenli Volanlı Elbise ile yaza hızlı bir giriş yapın

Çeşit çeşit renkli elbiseler içinde yaz aylarının enerjisini yaşamak kolaylaşıyor. Son yıllarda özellikle maksi boy elbiseler, oldukça tercih ediliyor. DeFacto Kare Yaka Desenli Volanlı Maxi Elbise ile hem yaz desenlerini hem rahatlığı bir arada bulmak mümkün. Askılı, kare yaka ve volanlı etek tasarımına sahip ürünü ister topuklu ayakkabılarla ister sandalet ya da sneakerlarla kombinleyebilirsiniz. Her tarza hitap eden şık görünümlü elbisenin uyumlu bir parça olmasını seveceğinizi düşünüyoruz. Bahar ve yaz etkileri taşıyan renklerin ve desenlerin hakim olduğu ürünle sıcaklardan nefret etmeyi bırakıp yazın ritmine kendinizi bırakmaya ne dersiniz?

2. Rahat ve şık: ESRAHELVACI Çiçekli Yırtmaç Detaylı Elbise

ESRAHELVACI Çiçekli Yırtmaç Detaylı Elbise ile yazın enerjisini yakalamak çok kolay! Göğüs ve kol detaylarında zarif dokunuşlar sunan model, yırtmaç detayı ile tarzınızı öne çıkarmayı hedefliyor. Uçuş uçuş kumaşı sayesinde sıcakların etkisinden kaçabileceğiniz elbisenin iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Toplu saçlar ve parlak aksesuar ile kombinleyeceğiniz ürünü, şık bir akşam yemeğinde topuklu ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz. Gün içerisinde sandaletler veya spor ayakkabılar ile kullanabileceğiniz elbise, kendinizi rahat hissetmenizi ve cool görünmenizi sağlıyor.

3. Rahatlığın en üst noktası: Hanna's by Hanna Darsa Çiçek Desenli Kruvaze Örme Şort Tulum

"Bir kere giymeye alıştığınızda hep giymek isteyeceğiniz kıyafet nedir?" diye sorsak "Tulum." yanıtını verecek kişiler buraya! Hem rahat hem tarz olan tulumların çeşitleri arasında Hanna's by Hanna Darsa Çiçek Desenli Kruvaze Örme Şort Tulum ile tanıştıktan sonra sıcakların etkisini unutabilirsiniz. Efil efil kumaşı ve vücuda oturan beli ile hoş görünüm sunan ürünü, tatilde ya da şehir yaşamında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Desenli beyaz görünüme sahip tulumu renkli aksesuar ve takılar ile kombinleyerek şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.

4. Happiness İstanbul Cepli Bahçıvan Tulum ile hareket özgürlüğü kazanın

Rahatlık alarmı bir kez daha tulumla çalıyor. Tek parça kıyafetlerin hızlıca hazırlanma kolaylığı sunmasının rahatlığına vardığınızda bu ürünlerin günlük yaşamınızın favori parçası hâline geleceğinden eminiz. Yazın enerjisini ve renklerini kombinlerinizde yansıtan tulumlardan biri: Happiness İstanbul Kadın Cepli Bahçıvan Tulum. Ayarlanabilir askıları, geniş ve rahat kesimli kalıbı, cepleri ve dökümlü kumaşı ile ürün, tüm gün size rahat etmenizi sağlayarak ve tarzınızı yansıtır. Sandalet ya da terliklerle kolayca uyum sağlayan tulumun yedi farklı renk seçeneği bulunduğunu söylemeden geçmeyelim.

5. 90'lar esintili: TRENDYOLMİLLA Camel Yüksel Bel Etek

Yüksek bel maksi boy etekler birkaç yıldır hayatımızı kolaylaştırıyor. Rahat ve uçuş uçuş dokusuyla TRENDYOLMİLLA Camel Yüksek Bel Etek ile yaz aylarının ritmini yakalamak oldukça kolay. Üç farklı renk seçeneği bulunan modelin üzerinde yazı çağrıştıran sıcak tonlarda desenler bulunuyor. Ürünü gömlekler ile kullanarak şık bir görünüm ya da basic croplarla gündelik bir görünüm yakalayabilirsiniz. Eteğin yüksek bel tasarımı, sıcak günlerde rahat etmenizi kolaylaştırırken sizi uçuş uçuş hissettiriyor. Vintage görünümlü bir etek arıyorsanız bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.

6. Detayların stilinize ince dokunuşu: Koton Önden Yırtmaçlı Desenli Etek

Etekler için yaz mevsiminin en rahat kombinlenen ürünleri diyebiliriz. Koton Önden Yırtmaçlı Desenli Etek, %100 viskoz kumaşı ve dokusu ile göz dolduruyor. Ürünün etek ucunun asimetrik kesimi, şıklığınıza şıklık katıyor. Yeşil renkli kumaşın üzerinde farklı desenlerin hakim olduğu ürün, birçok renkli kıyafetler ile kolaylıkla kombinlenebilir. Seyahatlerde, sahilde ya da şehirdeki buluşmalarınızda basic crop ve sandaletler ile parçayı tercih edebilirsiniz. Dolabınızın favori parçası olabilecek ürünü daha detaylı inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

7. Z Giyim Mavi Desenli Şortlu Mini Etek ile cool görünün

Sıcak havalarda en çok tercih edilen yaz kıyafetleri arasında hem etekler hem şortlar yer alıyor. Elbette, bu ikilinin birleşimi olan şort eteklere listemizde yer vermeden olmaz. Eteklerin uçuş uçuş görünümü ile şortların rahatlığını bir arada sunan şort etekleri yazın kombinlemek oldukça kurtarıcı oluyor. Mavi renkli ve çiçekli desenli Z Giyim Desenli Şortlu Mini Etek'i dolabınıza taşıyarak tarzınızı konuşturabilirsiniz. Ürün, toplamda 8 farklı renk ve XS ile L beden arası seçeneği sunuyor. Günlük görünümlerinizde beyaz ya da ekru tonlarını ürünle birleştirebilir, yaz mevsiminde de cool görünmeye devam edebilirsiniz.

8. Sıcak günlere DeFacto Kadın Golf Şortu ile damga vurun

Yaz aylarında tercih edilen kaliteli kumaşlar ile sıcakların etkisini azaltmak mümkün. DeFacto Kadın Golf Şortu, viskon karışımlı keten kumaşı ile bir adım öne çıkıyor. Yüksek bel relax fit tasarımlı ürün, belindeki kuşak detayı ile trend bir görünüm yakalamanızı sağlıyor. Farklı stillerle kolayca kombinleyebileceğiniz şort, hem gündüz hem gece kullanımlarına uygun. Ürünün rahat ve serin hissettiren dokusu, ince detaylar ile birleşerek iddialı bir tarz sunuyor. Büyük takılar ve renkli bileklikler ile görünümünüzün etkisini pratik biçimde arttırabilirsiniz.

9. Kotun en rahat hâli: Xhan Bermuda Şort

Yaz mevsiminin en rahat kıyafetleri arasında bermuda şortlar ilk sıralarda bulunuyor. Kot kumaş ile tasarlanan Xhan Bermuda Şort, âdeta denim görünümden vazgeçemeyen kişiler için üretiliyor. Ürünün cep detaylı volanlı yapısı ile yazın sıcaklarını dert etmemenizi sağlıyor. Crop top ya da basic tişörtler ile kombinleyerek stil sahibi görünebileceğiniz ürünü, zevkinize göre pek çok renk ile kullanmanız mümkün. Yaz günlerindeki görünümünde de kot görünümünü seven kişiler için ürünün kumaşı, dokusu ve stili, hızlı hazırlanmanızı ve tarz sahibi görünmenizi vadediyor.

10. Pantolondan vazgeçemeyenler için: United Colors of Benetton Pantolon

"Yaz ayında pantolon giyilmez." diyenlere lütfen kulaklarınızı kapatın ve sıcak havaların etkisini hissettirmeyen United Colors of Benetton Pantolon'a dolabınızda yer açın. Ürünün %100 pamuk dokusu, düğme detaylı rahat kesimi yaz aylarında dolabınızın vazgeçilmez parçası olmasını sağlayabilir. Yüksek bel kesimi ve yaz ayına uygun açık rengi ile mevsimin enerjisini ve keyfini rahat biçimde yaşayabilirsiniz. Koyu renkli kıyafetler ile kullanabileceğiniz pantolonu oversize gömlekler ile giydiğinizde şıklığınıza şıklık katabilirsiniz. Basic tişört ve sandaletler ile tercih ederek cool görünüm elde edebilirsiniz.



