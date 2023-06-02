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Şifa kaynağını gördüğünüz yerde toplayın! Doğal antibiyotik olan bu gıda cinsel gücü artırıyor, kanı temizliyor

02.06.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gıdaların faydaları sağlık için büyük önem taşıyor. Keçiboynuzu da faydaları saymakla bitmeyen gıdaların içinde bulunuyor. Doğal antibiyotik etkisi yaratan keçiboynuzu kan temizle, cinsel gücü artırma gibi etkiler yaratıyor. İşte keçiboynuzunun saymakla bitmeyen faydaları...

Şifa kaynağını gördüğünüz yerde toplayın! Doğal antibiyotik olan bu gıda cinsel gücü artırıyor, kanı temizliyor

Keçiboynuzu, yüksek proteinli, vitamin, demir, potasyum, kalsiyum ve magnezyum zengini olmasıyla biliniyor. Ülkemizde Akdeniz bölgesinde yetişen keçiboynuzu kaynatılıp içildiğinde birçok sağlık problemine şifa dağıtıyor. Yüksek antioksidan içeren keçiboynuzu hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

KEÇİBOYNUZUNUN FAYDALARI

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  • Keçiboynuzu, doğal bir antioksidan kaynağı. Bu özelliği ile vücut direncini artırıyor, vücudu hastalıklardan koruyor. Özellikle astım ve bronşit hastalıklarına karşı çok etkili.
  • Zengin mineral ve vitamin içeriği ile enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor, var olanları iyileştiriyor.
  • Lifli yapısı sayesinde kalp ve damar sağlığı için çok faydalı. Kötü kolesterol seviyelerini düşüren keçiboynuzu, tansiyon, felç, damar tıkanıklığı gibi hastalıkları önlemede büyük rol oynuyor.
  • Yerken şekerli bir tat veren keçiboynuzunun şeker oranı aslında düşüktür. Keçiboynuzu bu özelliği ile kan şekerinin yükselmesini önlüyor ve diyabet hastaları için de oldukça güvenli bir besin oluyor.
  • Lifli yapısıyla sadece kalp ve damar sağlığına fayda sağlamakla kalmıyor, tokluk hissi veriyor ve kilo vermeyi kolaylaştırıyor.
  • Keçiboynuzu, bağırsak hareketlerini de destekliyor, sindirime yardımcı oluyor.
  • Hasarlı hücreleri yeniliyor, yaşlılık belirtilerini geciktiriyor.
  • Antibakteriyel özelliği ile yaraların hızlıca iyileşmesine yardım ediyor.
  • Keçiboynuzu, vücuttaki serbest radikalleri temizliyor. Bu işlem kanser riskini azaltıyor. Özellikle rahim ağzı kanserine neden olan hücreleri engelliyor.
  • Dişleri ve diş etlerini koruyor.

KEÇİBOYNUZUNU KAYNATIP İÇMENİN FAYDALARI

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Antioksidan özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor. Tüm faydalarından yararlanabilirsiniz.

KEÇİBOYNUZU NASIL KAYNATILIR?

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Yarım litre su ve 6-7 adet keçiboynuzu ile hazırlanır. Yarım litre su, bir kap içerisinde kaynatılır. Keçiboynuzları, küçük parçalar hâline getirilerek kaynayan suyun içine atılır. Ağzı kapatılarak 3 dakika kısık ateşte kaynatılır. Sürenin sonunda 20 dakika kadar dinlenmeye bırakılır.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRAN KEÇİBOYNUZU KÜRÜ TARİFİ

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Uzmanlara göre, keçiboynuzu kürünün en önemli faydası diğer cinsel gücü arttıran ilaçların kısa süreli etkilerinin aksine uzun süreli tedavi edici etkisinin olmasıdır. Keçiboynuzu kürünü, cinsel iktidarsızlık çeken erkeklerin aşırıya kaçmadıkları sürece kullanmaları tavsiye ediliyor.

Yarım litre suyu kaynatın. Elinizle, ufak parçalara ayırdığınız keçiboynuzunu kaynamış suyun içerisine koyun. Ağzı kapalı bir şekilde kısık ateşte 3-4 dakika kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alarak 20 dakika bekletin. Bekleme süresi tamamlandıktan sonra karışımı süzün. Uygulamaya ilk başladığınızda bir hafta boyunca her gün için. İlk haftadan sonra 3 ay boyunca, yatmadan önce 1 bardak için. Daha sonraki aylarda ihtiyaç halinde belli zamanlarda uygulayabilirsiniz.

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