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  4. Şifre: Kuğu emojisi! Yazdıkları ilaç başına paranın yarısını aldıkları iddiası... O doktorlara soruşturma

Şifre: Kuğu emojisi! Yazdıkları ilaç başına paranın yarısını aldıkları iddiası... O doktorlara soruşturma

25.06.2024 12:39
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Bolu’da İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli ortopedi doktorlarının ilaç mümessilleri ile ortak çalışarak hastaya uygulanan ilaçtan gelen kazancın yarısını aldıkları iddiasıyla 4 doktor hakkında soruşturma başlatıldı. Bazı doktorların hastalara verdikleri her bir ilacın kupürü için ilaç mümessiline WhatsApp aracılığıyla kuğu emojisi gönderdiklerine ilişkin kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.

Şifre: Kuğu emojisi! Yazdıkları ilaç başına paranın yarısını aldıkları iddiası... O doktorlara soruşturma

Bolu’da ilaç mümessili olarak çalışan T.Ş. (42), Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli ortopedi doktorlarının ilaç mümessilinin çalıştığı ilaç şirketinin piyasaya sürdüğü ilaçları hastaların reçetelerine yazdıkları ve her bir ilaç için mümessilden ilaç parasının yarısını aldıkları iddia edildi. Doktorların hastaların reçetelerine yazdıkları ilaçların kupürlerini toplayarak ilaç mümessiline WhatsApp aracılığıyla attıkları, bazı doktorların ise bir süre sonra her bir kupür için kuğu emojisi gönderdikleri ortaya çıktı.

İlaç mümessili T.Ş., ilaç paralarının yarısını aldıkları iddiasıyla doktorlar hakkında 5 Haziran tarihinde Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne (SABİM) şikayette bulundu. Sağlık Bakanlığı da T.Ş.’nin şikayetini İl Sağlık Müdürlüğü’ne sevk etmesinin ardından İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli ortopedi doktoru U.G. ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde görevli ortopedi doktorları H.K., R.Ö. ve M.T. hakkında soruşturma başlatıldı.

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"YAKLAŞIK 2-3 YILDIR KUPÜR TOPLAMAK YERİNE WHATSAPP'TAN BANA MESAJ ATIYORLARDI! KUĞU EMOJİSİ ATIYORDU"

İlaç mümessili T.Ş., başlatılan soruşturma kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü’nde ifade verdi. T.Ş.’nin Şikayetçi İfade Tutanağı’na yansıyan ifadelerinde “Hyalüronik Asit ve PRP işlemleri sonrası haftanın 2 günü FTR uzmanıyla, haftanın 1 veya 10 günde bir ortopedi uzmanlarıyla buluşarak alınan paranın yüzde 50’sini taraflarına veriyordum. Uzman Doktor U.G. Hyalüronik Asit kupürlerini topluyordu, benimle buluştuğu günlerde kupürleri bana veriyordu. Ben de kupür karşılığı yüzde 50’sini ona veriyordum. U.G. para alma işlemine halen devam etmektedir. PRP işlemlerinde ise hasta direkt beni arıyordu. Kanı hemşire alıyor, bana veriyordu. Ben PRP hazırlamasını tamamlayıp hekime bilgi veriyordum. Hekim gelip hastaya PRP işlemini uyguluyordu. Hasta işlem bittikten sonra hastaneden ayrılmadan önce nakit olarak bana veya IBAN numarasından tarafıma havale ile gönderiyordu. Yine paranın yüzde 50’sini hekime elden veriyordum. Yaklaşık 2-3 yıldır kupür toplamak yerine WhatsApp’tan bana mesaj atıyorlardı. R.Ö. kuğu emojisi atıyordu” dedi.

T.Ş. ayrıca doktorların kendisine verdiği kupürler ile kupür için kendisine atılan kuğu emojilerinin ekran kayıtlarının yer aldığı 23 sayfalık belgeyi de İl Sağlık Müdürlüğü’nde soruşturmayı yürüten yetkililere teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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