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Sigara yakmak isterken aracını patlattı! O anlar kamerada

08.03.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da yaşanan çarpıcı olayda, akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi. Patlamaya, sürücünün araçta sigara yakmaya çalışmasının neden olduğu bildirildi. Sürücü kollarından ve yüzünden yaralanırken, patlama ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Artıkabat Mahallesi'nde karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi. İstasyon çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çaplı yangında kollarından ve yüzünden yaralanan sürücü Murat Gündoğdu, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SİGARA YAKMAK İSTERKEN PATLAMA MEYDANA GELMİŞ

Dinlenmek için aracını akaryakıt istasyonuna park eden Gündoğdu'nun sabah kalktığında sigara yakmak isterken patlamanın meydana geldiği öğrenildi.

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'GAZ SIZINTISI' ŞÜPHESİ

Patlamanın nedeninin araçta bulunan piknik tüpündeki gaz sızıntısından kaynaklanabileceği değerlendirilirken polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya sigara

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