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Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 12:14 | Son Güncelleme

Siirt'te, HDP İl Genel Meclisi eski üyesi İdris İlhan, Facebook hesabı üzerinden yaptığı 'Dolar: 7.15' paylaşımı sonrasında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'terör örgütü' propagandası yapmak ve 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklandı.

Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 13 Ağustos'ta, 'Dolar yükseldiği için batmıyoruz, battığımız için dolar yükseliyor. Dolar: 7.15' yazan, HDP'nin İl Genel Meclisi eski üyesi İdris İlhan hakkında soruşturma başlatıldı. İlhan, dün gözaltına alınırken, ifadesinde, "Yukarıdaki yazıyı paylaşmamdaki tek amacım, 80 milyon insanı ilgilendiren ekonomik bir değerlendirmedir. Herhangi bir manipüle amacım yoktur" dedi.

Adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı Siirt Sulh Ceza Hakimliği'nce 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu. İdris İlhan'ın avukatının tutuklama yerine adli kontrol talebi ise reddedildi. (DHA)

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Siirt HDP idris ilhan Facebook dolar tutuklama sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bu gün özge aslan katili ni çete liderini serbest bırakmaya çalışan savcıda sizin gibi adlaetli olsa içeri alsa sapığı katili .. akp ve mhp ye ters mi yoksa adalet..!
Mesajın neresi yanlış ?
ülkedeki adalet sistemine bak yazık ırakta saddam zamanında bile böyle taraflısı olmamıştır
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