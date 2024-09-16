HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sıla bebek onlara bırakılmıştı! Mide bulandıran olayın yaşandığı eve getirildiler: Tatbikat sırasında ilginç görüntüler

Sıla bebek onlara bırakılmıştı! Mide bulandıran olayın yaşandığı eve getirildiler: Tatbikat sırasında ilginç görüntüler

16.09.2024 14:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annesinin "uyanmadı" diye hastaneye götürdüğü, daha sonra cinsel istismara uğrayıp beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkan Sıla bebekle ilgili soruşturma kapsamında bugün atılan adım dikkat çekti. Soruşturma kapsamında 13 ve 14 yaşındaki şüpheliler G.A ile K.A da tutuklanmıştı. O çocuklara evde tatbikat yaptırıldı. Tekirdağ'da infial yaratan olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sıla bebek onlara bırakılmıştı! Mide bulandıran olayın yaşandığı eve getirildiler: Tatbikat sırasında ilginç görüntüler

2 yaşındaki Sıla bebek annesi tarafından hastaneye götürüldükten sonra vücudunda morluklar tespit edilmişti. Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği de tespit edildi. Bebeğin cinsel istismara uğradığının ortaya çıkması ise infial yarattı. Sıla bebeğin annesi dahil 5 kişi tutuklu halde. Şüphelilerden G.A. (14) ve K.A.’ya (13) evde tatbikat yaptırıldı. Bu sırada polis mahallede sıkı güvenlik önlemi aldı.

AW288516_01

Malkara'da yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı S.Y.'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anne Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

AW288516_02

ABLASI KORUMA ALTINDA

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Müdürlük, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşındaki diğer kızları koruma altına alındı.

a

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A. ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. ve K.A. tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, S.Y.'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporları ile kesinleştiğini açıkladı.

AW288516_03

EVDE TATBİKAT YAPTIRILDI

Olayla ilgili tutuklanan komşu çocukları G.A. ve K.A.'ya bugün Camiatik Mahallesi'ndeki evlerinde tatbikat yaptırıldı. Bulundukları cezaevinden alınan G.A. ile K.A., sıkı güvenlik önlemleri altında eve getirildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatbikat süresince geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın meydana geldiği evin bulunduğu sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

AW288516_04

ANNESİ "UYANMADI" DİYE GÖTÜRMÜŞTÜ

Anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'yı "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası bebek beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle aynı gün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

b

AW288516_05

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ bebek sıla
En Çok Okunan Haberler
Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti!

Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti!

Maaşına yapılan zammı beğenmedi, yöneticilerine attığı mail yüzünden işinden kovuldu: Zammı iade ediyorum, kim belirlediyse kendi aralarında paylaşsınlar

Maaşına yapılan zammı beğenmedi, yöneticilerine attığı mail yüzünden işinden kovuldu: Zammı iade ediyorum, kim belirlediyse kendi aralarında paylaşsınlar

Bilal Erdoğan'ın EYT ve Suriyeli çıkışına Özgür Özel'den tepki

Bilal Erdoğan'ın EYT ve Suriyeli çıkışına Özgür Özel'den tepki

Zonguldak’ta kaçak maden ocağının sahiplerinden korkunç olay!

Zonguldak’ta kaçak maden ocağının sahiplerinden korkunç olay!

AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu!

AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.