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Şile'de büyükbaş hayvan hırsızlığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 01:09 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Şile'de, vatandaşın otlatmak maksadıyla ormanlık araziye bıraktığı hayvanları ateşli silahla vurarak etkisiz hale getirip parçaladıktan sonra anlaşmalı oldukları kasaplara sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Esenceli Mahallesi'nden silah seslerinin geldiğinin duyulması üzerine bölgeye asayiş birlikleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede bir hayvanın başından vurularak kesildiğinin tespit edilmesi üzerine çevrede geniş güvenlik tedbirleri alınarak arama yapıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada; bir araç ile aracın yanında gizlenmiş vaziyette bulunan S.K, A.T. ve B.G. yakalandı. Yapılan takip neticesinde, suça karıştığı değerlendirilen A.A. da kaçtığı ormanlık alanda saklandığı yerde gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, şüphelerin ifadeleri doğrultusunda şüpheli A.A'nın ormanlık alana gizlediği bir av tüfeğini ele geçirirken, olay yerindeki delil niteliğindeki materyalleri muhafaza altına aldı.

İncelemeyi derinleştiren jandarma ekipleri, bölgesel işbirlikçileri belirledi. Bunun üzerine işbirlikçilere baskın düzenleyen ekipler organizatör olduğu değerlendirilen H.T. ile birlikte V.C. ve S.A'yı yakaladı.

- Kasabın 15 farklı suçtan kaydı bulundu

Şüphelilerin tüfekle vurdukları hayvanları önce parçaladıklarını, ardından etleri araçla Küçükçekmece'de bir kasaba sattıklarını tespit eden jandarma ekipleri, buraya yaptıkları baskınla kasap A.Y'yi de gözaltına aldı.

Yakalanmamak için sahte kimlik kullanan şüpheli A.Y'nin, 16 yıl hapis yattığı, aynı zamanda "dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 23 yıl hapis cezasının bulunduğu, "hırsızlık" ve "sahtecilik" de dahil 15 farklı suçtan arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin bölgede daha önce de benzer yöntemler kullanarak hayvan hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, burada vatandaşlar tarafından infialle karşılandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden organizatör olduğu değerlendirilen H.T. ile A.T, A.A, B.G. ve S.K. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hayvan hırsızlığı Şile

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