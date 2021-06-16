HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Silivri'de görenleri şaşkına çeviren türbe ve mezar

Silivri'de görenleri şaşkına çeviren türbe ve mezar

16.06.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri'de 'Danışman Dede Mezarı' ile 'Seyyit Hacı Pervane Hazretleri Türbesi'ni görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Mezar ve türbenin üzerinde apartman bulunuyor. Türbeyi gezen Silivri Tarih Derneği üyesi tarihçi Mustafa Suphi Lapçin "Burası tescilliyse türbenin üzerine bina yapılamaz. En önemlisi bu bölge mi yoksa türbe mi tescilli, bunun belirlenmesi gerekiyor. Aslında buradaki sorun, büyük bir sorun" şeklinde konuştu.

Silivri'de ‘Danışman Dede’nin mezarı ile 450 yıllık geçmişi olan 'Seyyit Hacı Pervane Dede Hazretleri Türbesi'nin üzerinde apartman yer alıyor. Girişine üzerinde adı yazılan tabela bulunan 'Seyyit Hacı Pervana Dede Hazretleri' türbesinin girişi ise, iş yeri görünümünde. Binanın girişindeki dükkandan alt kata inildiğinde karşınıza türbe çıkıyor.

Bursa'da tarihi türbeye çirkin saldırıBursa'da tarihi türbeye çirkin saldırı

45 YIL SONRA KORUMAYA ALINDI

Danışman Dede’nin mezarı ise, üzerine bina yapıldıktan 45 yıl sonra Anıtlar Yüksek Kurulu'nca korumaya alındı. İki bina arasında bulunan mezara giden yol da demir kapılarla kapatıldı. Türbeyi gezen Silivri Tarih Derneği üyesi tarihçi Mustafa Suphi Lapçin, "Seyyit Hacı Pervane Türbesi, 400 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Burada daha önce mevline tekkesi olduğu bilinmektedir. Hacı Pervane Hazretleri bu tekkenin önemli muhitlerinden birisidir. Kendisi vefat ettikten sonra, türbesi buraya inşa edilmektedir. 1925 yılında mevline tekkesi yıkılır, 2006 yılında ise buraya türbe üzerine bina inşa edilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, buranın 1964 yılında tescillendiğini, burası ile ilgili şikayetlerde bulunabileceklerini söylediler. Burası tescilliyse türbenin üzerine bina yapılamaz. En önemlisi bu bölge mi yoksa türbe mi tescilli, bunun belirlenmesi gerekiyor. Aslında buradaki sorun, büyük bir sorun" dedi.

silivride-saskina-cevren-turbe-ve-mezar-_3537_dhaphoto5

"TÜRBENİN ÜZERİNE APARTMAN YAPMIŞLAR"

Türbenin yanında mobilya dükkânı bulunan Hüseyin Yaman,‘’Seyit Hacı Pervane Türbesi'nin elektrik tesisatını ve dekorunu ben yaptırdım. Seyit Hacı Pervane Hazretleri, bin 800’lü yıllarda Mevlâna dedesi Allah insanı. Fakat dönemin belediyesi, 2006 yılında, buradaki inşaat çalışması sırasında türbeyi yandaki binanın parselinde gösteriyor. Buraya ruhsat vermişler türbenin diğer binanın altında göstererek, buraya bina yapılması için. Daha sonra türbenin üzerine apartman yapmışlar. Ben türbenin üzerinde apartmanın olmasına karşıyım tabii ki. Normalde türbenin üzerine apartman yapılmaması lazım. Ziyaretçileri geliyor iyi bir Allah insanı olduğu için, Mevlâna dedesi olduğu için. Halk sevdiği için türbeye geliyor" diye konuştu. (DHA)

silivride-saskina-cevren-turbe-ve-mezar-_3537_dhaphoto2

silivride-saskina-cevren-turbe-ve-mezar-_3537_dhaphoto3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İnşaatta çalışan 2 usta kardeş, iskelenin çökmesiyle hayatını kaybettiİnşaatta çalışan 2 usta kardeş, iskelenin çökmesiyle hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Silivri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Cinsel istismar sonrası evde doğuma zorlanmıştı! Ceza yağdı

Cinsel istismar sonrası evde doğuma zorlanmıştı! Ceza yağdı

Bu arsızların tapeleri var

Bu arsızların tapeleri var

Transparan elbisesi içinde göğüs dekoltesi tam sınırda!

Transparan elbisesi içinde göğüs dekoltesi tam sınırda!

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni uygulama başladı

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni uygulama başladı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.