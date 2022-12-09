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  4. Şimdi Ay düşünsün! Japon milyarder Maezawa, 2023'teki Ay seyahatinin yolcularını duyurdu: Aralarında K-Pop sanatçısı da var

Şimdi Ay düşünsün! Japon milyarder Maezawa, 2023'teki Ay seyahatinin yolcularını duyurdu: Aralarında K-Pop sanatçısı da var

09.12.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon milyarder Maezawa Yusaku, SpaceX roketiyle 2023'te çıkacağı özel Ay seyahatine hazırlanıyor. 47 yaşındaki milyarder Maezawa, Ay seyahatine katılacak 8 kişiyi ise duyurdu. Duyuruya göre, yaklaşık 1 milyon başvurunun geldiği tura katılacaklar arasında K-Pop sanatçısı Choi Seung Hyun da bulunuyor. Geçen yıl "Ay'a giden ilk Japon sivil" unvanını elde eden Japon Maezawa, Ay seyahatinin masraflarını üstlenecek.

Şimdi Ay düşünsün! Japon milyarder Maezawa, 2023'teki Ay seyahatinin yolcularını duyurdu: Aralarında K-Pop sanatçısı da var

Japon milyarder Maezawa Yusaku, SpaceX roketiyle 2023'te çıkacağı özel Ay seyahatine katılacak 8 kişiyi duyurdu. Maezawa, Twitter paylaşımında, 2023'te Ay'a düzenlenecek turistik "dearMoon" turunda kendisine eşlik edecek yolcuları resmen açıkladı.

İŞTE MAEZAWA İLE BİRLİKTE AY'A SEYAHAT EDECEK İSİMLER

Duyuruya göre, yaklaşık 1 milyon başvurunun geldiği tura katılacaklar arasında K-Pop sanatçısı Choi Seung Hyun ile ABD'li diskjokey Steve Aoki yer alıyor.

Kabin ekibinde İrlandalı fotoğrafçı Rhainnon Adam, Hint aktör Dev Joshi, ABD'li video içerik üreticisi Tim Dod bulunuyor.

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İngiliz fotoğrafçı Karim Iliya, ABD'li film yapımcısı Brendan Hall, Çekyalı sanat direktörü Yemi Akinyemi Dele de ekipte yer alıyor.

Duyuruya göre, turistik seyahatin yedek ekip üyeleri ise Japon dansçı Miyu ve ABD'li kar kayakçısı Kaitlyn Farrington olacak.

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"AY'A GİDEN İLK JAPON SİVİL"

Milyarder, Amerikan uzay mekiği üreticisi SpaceX roketiyle 2023'te gerçekleşecek Ay seyahatinin masraflarını üstlenecek.

47 yaşındaki Japon Maezawa, geçen yılki seyahatiyle "Ay'a giden ilk Japon sivil" unvanını elde etmişti. (AA)


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