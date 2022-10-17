Şimdiye kadar görülen 'en parlak' keşif! Şaka değil, tam 18 trilyon volt gücünde: "Yüzyılda bir görülen olay"

Uzay bizleri şaşırtmaya devam ederken, şimdiye kadar görülen 'en parlak' keşif yapıldı. Gökbilimcilerin, şimdiye kadar görülen en parlak ışık parlamasını gözlemledikleri açıklandı. Bunun Dünya'dan 2,4 milyar ışıkyılı uzaklıkta meydana gelen 18 trilyon voltluk bir gama ışını patlamasının olduğu belirtildi. Uzmanlara göre, parıltı bir kara deliğin oluşumu tarafından tetiklenmiş olabilir.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, elektromanyetik radyasyonun en yoğun biçimi olan gama ışınları patlaması ilk olarak 9 Ekim'de yörüngedeki teleskoplar tarafından tespit edildi. Buna ek olarak, ardından gelen parıltının hala dünya çapında bilim insanları tarafından izlendiği belirtildi.

"YÜZYILDA BİR GÖRÜLEN OLAY"

Gama ışını patlamalarının Güneş’ten 30 kat daha büyük olan yıldızların ölmesinden kaynaklandığını düşünülüyor.



(fotoğraflar olaya ait değil, temsilidir)

Bu kadar yakın ve bu kadar parlak bir ışığı izlemek ise "yüzyılda bir görülen bir olay" olarak nitelendirildi.

18 TRİLYON VOLT!

Habere göre ise söz konusu olay 18 trilyon voltluk rekor bir enerji taşıyan fotonları serbest bıraktı ve Dünya'nın iyonosferindeki uzun dalga radyo iletişimini etkiledi.

GRB 221009A olarak bilinen bu gama ışını patlamasının ilk olarak NASA'nın Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu, Neil Gehrels Swift Gözlemevi ve Rüzgar uzay aracı dahil teleskoplar tarafından tespit edildiği öğrenildi.



