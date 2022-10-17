HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Şimdiye kadar görülen 'en parlak' keşif! Şaka değil, tam 18 trilyon volt gücünde: "Yüzyılda bir görülen olay"

Şimdiye kadar görülen 'en parlak' keşif! Şaka değil, tam 18 trilyon volt gücünde: "Yüzyılda bir görülen olay"

17.10.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdiye kadar görülen en parlak ışık parlaması gözlemlendi. Dünya'dan 2,4 milyar ışıkyılı uzaklıkta meydana gelen gama ışını patlamasının 18 trilyon volt gücünde olduğu öğrenildi. Uzmanlar, parlamanın bir kara deliğin oluşumu tarafından tetiklendiğine inanırken, meydana gelen parıltı, dünya çapında bilim insanları tarafından hala izleniyor. Olay "yüzyılda bir görülen bir olay" olarak da nitelendirildi.

Şimdiye kadar görülen 'en parlak' keşif! Şaka değil, tam 18 trilyon volt gücünde: "Yüzyılda bir görülen olay"

Uzay bizleri şaşırtmaya devam ederken, şimdiye kadar görülen 'en parlak' keşif yapıldı. Gökbilimcilerin, şimdiye kadar görülen en parlak ışık parlamasını gözlemledikleri açıklandı. Bunun Dünya'dan 2,4 milyar ışıkyılı uzaklıkta meydana gelen 18 trilyon voltluk bir gama ışını patlamasının olduğu belirtildi. Uzmanlara göre, parıltı bir kara deliğin oluşumu tarafından tetiklenmiş olabilir.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, elektromanyetik radyasyonun en yoğun biçimi olan gama ışınları patlaması ilk olarak 9 Ekim'de yörüngedeki teleskoplar tarafından tespit edildi. Buna ek olarak, ardından gelen parıltının hala dünya çapında bilim insanları tarafından izlendiği belirtildi.

"YÜZYILDA BİR GÖRÜLEN OLAY"

Gama ışını patlamalarının Güneş’ten 30 kat daha büyük olan yıldızların ölmesinden kaynaklandığını düşünülüyor.

uzay-1
(fotoğraflar olaya ait değil, temsilidir)

NASA'nın Dünya'yı kurtarma provası başarıyla sonuçlandı! DART uzay aracının çarptığı Dimorphos asteroidin yörüngesi değiştiNASA'nın Dünya'yı kurtarma provası başarıyla sonuçlandı! DART uzay aracının çarptığı Dimorphos asteroidin yörüngesi değişti

Bu kadar yakın ve bu kadar parlak bir ışığı izlemek ise "yüzyılda bir görülen bir olay" olarak nitelendirildi.

18 TRİLYON VOLT!

Habere göre ise söz konusu olay 18 trilyon voltluk rekor bir enerji taşıyan fotonları serbest bıraktı ve Dünya'nın iyonosferindeki uzun dalga radyo iletişimini etkiledi.

GRB 221009A olarak bilinen bu gama ışını patlamasının ilk olarak NASA'nın Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu, Neil Gehrels Swift Gözlemevi ve Rüzgar uzay aracı dahil teleskoplar tarafından tespit edildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!
'Ağa' köyü sattı, mahalleli isyan etti! Taşlı sopalı kavga silahlı çatışmaya döndü! Yaralılar ve gözaltılar var'Ağa' köyü sattı, mahalleli isyan etti! Taşlı sopalı kavga silahlı çatışmaya döndü! Yaralılar ve gözaltılar var
Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!
Anahtar Kelimeler:
uzay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'

'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'

AK Parti'nin "kalesinde" sürpriz çıkış! Tüm muhalefeti geride bıraktı

AK Parti'nin "kalesinde" sürpriz çıkış! Tüm muhalefeti geride bıraktı

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Ücrette kayıp bitiyor

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Ücrette kayıp bitiyor

Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdi

Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdi

CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi!

CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi!

Oğuzhan Uğur'dan yeni 'Hakan Şükür' açıklaması

Oğuzhan Uğur'dan yeni 'Hakan Şükür' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.