Simpsonlar'ın kehaneti çok konuşuldu! 1990'lardaki bölümdeki üç gözlü balık keşfi gerçek oldu... "Simpsonlar yine bildi"

Donald Trump'ın başkan olmasından koronavirüs dahil olmak üzere çizgi dizi pek çok olayı önceden tahmin etmişti.

The Mirror'ın haberine göre, Simpsonlar gerçek hayatta üç gözlü bir balığın keşfedilmesinden sonra alışılmadık derecede ileri görüşlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Grönland'da üç gözlü bir balığın gerçek hayatta bulunması sosyal medya kullanıcıları dizinin "Her Garajda İki Araba ve Her Balıkta Üç Göz" bölümünü hatırlattı.

1990 yılının sonbaharında yayınlanan bu bölüm, nükleer santralin çevreye verdiği zararlardan sonra oltayla tutulan üç gözlü balığı gösteriyordu. Grönland kıyısında geçtiğimiz günlerde üç başlı balığın bulunması sosyal medyayı harekete geçirdi.

Bir Reddit kullanıcısı olaya ilişkin olarak, "Demek Springfield Grönland'daydı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Simpsonlar'ın bir başka kehaneti daha" yorumunu ekledi.