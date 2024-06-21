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    4. Simpsonlar'ın kehaneti çok konuşuldu! 1990'lardaki bölümdeki üç gözlü balık keşfi gerçek oldu... "Simpsonlar yine bildi"

    Simpsonlar'ın kehaneti çok konuşuldu! 1990'lardaki bölümdeki üç gözlü balık keşfi gerçek oldu... "Simpsonlar yine bildi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.06.2024 14:01
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    30 yılı aşkın süredir devam eden ünlü çizgi dizi The Simpsons (Simpsonlar) geleceğe yönelik tahminlerinin gerçekleşmesiyle gündem yaratmaya devam ediyor. Bu kez Grönland kıyılarında üç gözlü bir balığın keşfi sosyal medyada yeni bir Simpsons kehaneti olarak yorumlandı. Dizinin hayranları 1990'lı yıllarda çekilen bir bölümü anımsatarak dizinin bir kehanetinin daha gerçek olduğunu söyledi.

    Simpsonlar'ın kehaneti çok konuşuldu! 1990'lardaki bölümdeki üç gözlü balık keşfi gerçek oldu... "Simpsonlar yine bildi"

    MYNET|DIŞ HABERLER Donald Trump'ın başkan olmasından koronavirüs dahil olmak üzere çizgi dizi pek çok olayı önceden tahmin etmişti.

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    The Mirror'ın haberine göre, Simpsonlar gerçek hayatta üç gözlü bir balığın keşfedilmesinden sonra alışılmadık derecede ileri görüşlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Grönland'da üç gözlü bir balığın gerçek hayatta bulunması sosyal medya kullanıcıları dizinin "Her Garajda İki Araba ve Her Balıkta Üç Göz" bölümünü hatırlattı.

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    1990 yılının sonbaharında yayınlanan bu bölüm, nükleer santralin çevreye verdiği zararlardan sonra oltayla tutulan üç gözlü balığı gösteriyordu. Grönland kıyısında geçtiğimiz günlerde üç başlı balığın bulunması sosyal medyayı harekete geçirdi.

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    Bir Reddit kullanıcısı olaya ilişkin olarak, "Demek Springfield Grönland'daydı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Simpsonlar'ın bir başka kehaneti daha" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Simpsons dizisi kehanet the simpsons
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