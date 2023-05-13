Sinan Oğan seçime saatler kala Twitter'daki muhalif seçmene seslendi! O sözünü hatırlattı: "2. tur için ikna etmeniz gerekmeyecek mi?"

Türkiye yarın sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak 3 adaydan biri olan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, saatler kala; sosyal medyadaki muhalif seçmenlere seslendi. Kendisi ve kendisine oy verecek seçmenler için yapılan yorumlara tepki gösteren Oğan, "Eğer biz ikinci tura kalamazsak bizim seçmen tabanını şimdiden küstürerek ikinci turda çok kıymetli olacak Sinan Oğan seçmen tabanını ikna etmeniz gerekmeyecek mi?" diye sordu.

O SÖZÜ TEKRAR HATIRLATTI

"'Cehennemin kapılarını kapatacağız' sözü sizin için bir anlam ifade etmiyor sanırım" diyen Oğan, ikinci turda kendilerinden destek isteneceğine vurgu yaptı.

"İKİNCİ TURDA SİNAN OĞAN SEÇMEN TABANINI İKNA ETMENİZ GEREKMEYECEK Mİ?"

Oğan'ın paylaşımı şöyle;

"Twitter’daki sevgili muhalif seçmen, Seçimlere bir gün kala konuşmalarımı bağlamından koparıp bize haksız itham ve saldırılarda bulunduğunuza göre seçimlerin ikinci turunda bizim seçmen tabanımızın desteğine ihtiyaç duymayacaksınız sanırım. Şu ana kadar "Cehennemin kapılarını kapatacağız” sözü sizin için bir anlam ifade etmiyor sanırım. Eğer biz ikinci tura kalamazsak bizim seçmen tabanını şimdiden küstürerek ikinci turda çok kıymetli olacak Sinan Oğan seçmen tabanını ikna etmeniz gerekmeyecek mi?"