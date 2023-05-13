İkinci turda Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Sinan Oğan merak edilen sorununun yanıtı açıkladı

Türkiye yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine odaklandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçime 2 gün kala çekilmesinin arından seçim yarışı Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan arasında olacak.

ERDOĞAN'I MI KILIÇDAROĞLU'NU MU DESTEKLEYECEK? İŞTE YANITI

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mı yoksa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceğin yönündeki soruya yanıt verdi.

Oğan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İstişare ile açıklayağız. Tabanımıza, bize oy verenlere soracağız. Kamuoyunda bununla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Masaya oturduğumuz taraflarla taleplerimizi konuşacağız. Taleplerimizin başında terörle arasına mesafe koymak olacak. Tabi biz bedavadan ortak olmayacağız. Bizim de bakanlıklar, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi taleplerimiz olacak. Anlaşırşak hükümetin içinde yer alacağız, anlaşamazsak da yolumuza bakacağız"

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

