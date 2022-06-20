HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sınav günü kimliğini unutunca gözyaşlarına boğulmuş, ailesine ulaşmaya çalışan polise verdiği cevap yürekleri burkmuştu! Ayşe: Annem gözümün önünde...

Sınav günü kimliğini unutunca gözyaşlarına boğulmuş, ailesine ulaşmaya çalışan polise verdiği cevap yürekleri burkmuştu! Ayşe: Annem gözümün önünde...

20.06.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de YKS’ye gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Ayşe Sabancanlı polislere verdiği cevapla Türkiye’nin yüreğine dokunmuştu. Ayşe’nin, ailesine ulaşmaya çalışan polislere “Annem de babam da vefat etti” yanıtı yürekleri burkmuştu. Ayşe, aile üyelerinin kimliğini getirmesiyle sınava girebilmişti. Bugün ise Vali Erdinç Yılmaz ile makamında görüştü. Ayşe, anne ve babasının ölümüyle alakalı konuştu. "Annem gözümün önünde evde vefat etti” dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına Osmaniye Anadolu Lisesi’nde giren Ayşe Sabancanlı, giriş kapısında polis ekiplerince yapılan belge kontrolünde kimliğini unuttuğunu fark etti. Gözyaşlarına boğulan Sabancanlı’yı giriş kapısında görevli polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Yaşadığı şokun ardından polis ekiplerine verdiği numaradan aile yakınlarıyla görüşen genç kız, kimliğinin geleceğini anlamasıyla biraz da olsa sakinleşmişti. Gözyaşları içerisinde beklerken gelen telefonla koşmaya başlayan genç kızın kimliğine kavuşma anı kamera anbean yansımıştı.

AW648741_02

VALİ YILMAZ İLE GÖRÜŞTÜ

Yaşanılan olayın Türkiye genelinde geniş yer bulmasının ardından Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Ayşe Sabancanlı ile valilik makamında görüştü. Makam girişinde Ayşe’yi karşılayan Vali Yılmaz, daha sonra bir süre Ayşe ile sohbet etti. Sohbetin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, Ayşe’nin her zaman yanında olacaklarını söyledi.

45604a27-754f-4b23-82c7-c22e0c462d73

"BİZİ DE ÇOK DUYGULANDIRDI"

Ayşe’nin verdiği cevaptan dolayı duygulandığını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “Ben de Ayşe’nin sınava geç kaldığını medyadan öğrendim. Ayşe’nin o günkü davranışı ve verdiği cevaplar bütün Türkiye’yi olduğu gibi tabi bizi de çok duygulandırdı. Biz Ayşe’nin yanındayız her zaman da yanında olacağız. Tabi Ayşe sonuçta sınava girdi, girmeseydi çok üzülürdük. Ayşe davranışıyla çok da örnek bir davranış sergiledi. İnşallah bu şekilde hedefine gidecek” dedi.

AW648741_03

"ANNEM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE..."

Anne ve babasının ölümünden bahseden Ayşe Sabancanlı, “Babam 2016 yılında vefat etti. Liseye daha yeni başlamıştım. Akciğer kanseriydi. Daha sonra yatalak hasta oldu. Babama annem baktı daha sonra da vefat etti. Annem de 2021 yılı Ağustos ayında vefat etti. Annemin ALS hastalığı vardı. Annem de yatalak hasta oldu. Anneme de ağabeyimle ben baktım. Annem gözümün önünde evde vefat etti” diye konuştu. (İHA)

AW648741_04

AW648741_05

AW648741_06

AW648741_07

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da korkutan deprem! Büyüklüğü...Van'da korkutan deprem! Büyüklüğü...
Ünlü oyuncunun hazin sonu! İnceleme başlatıldıÜnlü oyuncunun hazin sonu! İnceleme başlatıldı
Gecelik giydirip mermi yutturmuşlardı! Şok ifadeler: "Beni zorla..."Gecelik giydirip mermi yutturmuşlardı! Şok ifadeler: "Beni zorla..."
Anahtar Kelimeler:
sınav Osmaniye YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp 2 polisi vurdu

Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp 2 polisi vurdu

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

İlginizi Çekebilir

Korku dolu anlar! Metrelerce yüksekte mahsur kaldılar

Korku dolu anlar! Metrelerce yüksekte mahsur kaldılar

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.