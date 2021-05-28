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Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak?

28.05.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgın önlemleri kapsamında kapatılan sinema ve tiyatrolar açılmayı bekliyor. 1 Haziran itibari ile normalleşme kararları uygulanmaya başlayacak. Sinema ve tiyatro severler ise 1 Haziran’da açıklanacak yeni normalleşme kararlarını merak ediyor. Peki, sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? 1 Haziran’da sinemalar ve tiyatrolar açılacak mı? İşte, detaylar...

Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı kararla kademeli normalleşmeye geçilmişti. Ancak, alınan kararlarında sinema ve tiyatrolar bir süre daha kapalı kaldı. Öte yandan, sinema ve tiyatroların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar...

SİNEMA VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimine ilişkin detaylara yer verilmişti. Ancak, sinema ve tiyatroların açılma kararı 1 Haziranda yapılacak olan Kabine toplantısı ardından açıklanacak kararlarlar sonrası belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı

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