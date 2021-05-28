İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı kararla kademeli normalleşmeye geçilmişti. Ancak, alınan kararlarında sinema ve tiyatrolar bir süre daha kapalı kaldı. Öte yandan, sinema ve tiyatroların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar...

SİNEMA VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimine ilişkin detaylara yer verilmişti. Ancak, sinema ve tiyatroların açılma kararı 1 Haziranda yapılacak olan Kabine toplantısı ardından açıklanacak kararlarlar sonrası belli olacak.

