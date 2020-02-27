Sınır kapılarında koronavirüs önlemi

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını devam ederken, İran'da da ölümlerin yaşanması üzerine Türkiye, bu ülke ile sınır kapılarını kapatarak, sıkı önlemler aldı.

Türkiye, doğu sınırlarında önlemleri en üst seviyeye çıkarırken, Edirne'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan Pazarkule, İpsala, Kapıkule, Hamzabeyli sınır kapılarında da koronavirüs önlemleri alındı. Gümrük kapılarındaki görevli personellere maske ve eldivenler dağıtıldı.

Sınır kapılarındaki önlemler kapsamında Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele birimi de aktif hale getirildi. UMKE ekiplerinin de sınır kapılarında önlem aldığı görüldü.

YUNANİSTAN'DA GÖRÜLDÜ



Türkiye'nin batı komşularından Yunanistan'ın Selanik kentinde İtalya'ya gidip dönen bir kadında koronavirüs görülüp, karantinaya alınırken, Bulgaristan'da ise virüse rastlanmadı. Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda gümrük ve polis görevlileri, Türkiye'ye giriş yapan araçları tek tek kontrolden geçiriyor. Görevliler, araçlardaki yolculara bir hastalıkları olup olmadığını sorduktan sonra işlemlerini yapıyor.