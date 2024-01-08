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  4. Sinir krizi geçiren kadın, elinde satırla yolu kesti! 'Kocam buraya gelsin'

Sinir krizi geçiren kadın, elinde satırla yolu kesti! 'Kocam buraya gelsin'

08.01.2024 15:25 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da sinir krizi geçiren bir kadın ortalığı ayağa kaldırdı. Elinde satırla yolu kesen öfkeli kadın, cadde ortasında “Kocam buraya gelsin” diye bağırdı. Etraftakilerin sakinleştirmeye çalıştığı kadın, fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Elinde satır olan bir kadın, yolu kesip bağırmaya başladı. Kısa sürede toplanan kalabalık, kadını sakinleştirmeye çalıştı.

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İki genç, “Kocam buraya gelsin” diye bağıran ve isminin F.D. olduğu öğrenilen kadının elindeki satırı almaya çalıştı. Olay yerine gelen kocası M.D. tarafından elindeki satır alınan kadın, bayılarak fenalık geçirdi. Kadının elindeki satırı almaya çalışan 2 genç ise bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

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Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken olayın kadının çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenmesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
sinir krizi Şanlıurfa satır
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