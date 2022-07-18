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Sinop'ta başlayan kavga İstanbul'da sürdü! Özel harekat ve çevik kuvvet sevk edildi

18.07.2022 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatilinde Sinop'a giden iki aile arasında başlayan tartışma, İstanbul'a geldiklerinde de devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine iki aile, sokak ortasında taş, sopa ve bıçaklarla birbirine girdi. Kavgada 3 kişi yaralanırken olayın büyümemesi için sokakta özel harekat ve çevik kuvvet polisi tarafından güvenlik önlemi alındı.

Sinop'ta başlayan kavga İstanbul'da sürdü! Özel harekat ve çevik kuvvet sevk edildi

Olay, İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Bayram tatili için Sinop'a giden iki aile arasında başlayan tartışma İstanbul'a gelince de devam etti. Sokak ortasında taş, sopa ve bıçaklarla birbirine giren ailelerin kavgasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, olayın büyümemesi için sokakta özel harekat ve çevik kuvvet polisi tarafından güvenlik önlemi alındı.

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SİNOP'TAKİ KAVGA İSTANBUL'DA SÜRDÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi 1204 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bayram tatilinde Sinop'a giden iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tatilden sonra İstanbul'a gelen iki aile, sokakta karşılaşınca Sinop'ta yaşanan tartışma tekrar başladı.

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ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Tartışmanın büyümesi üzerine husumetli iki aile sokak ortasında taş, sopa ve bıçaklarla birbirine girdi. Kavgada 3 kişi yaralanırken, olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, olayın büyümemesi için sokakta özel harekat ve çevik kuvvet polisi tarafından güvenlik önlemi alındı. Yaralanan kişilerin hastanedeki tedavisi sürerken, ekipler kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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