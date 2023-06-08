Sır gibi ölüm! Türkmenistanlı Nurshat'ın ölümündeki şaibe devam ediyor: Günlüğündeki "Elveda" yazısı araştırılacak...

26 Kasım 2022 tarihinde Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen olayda oto bakım servisinden gelen silah sesi duyan kişiler polise haber vermişti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Samsun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova'nın cesediyle karşılaşmıştı.

Yanında tabanca bulunan ve göğsünden vurulduğu tespit edilen Muhamedova'nın cenazesi, otopsi sonrası Ankara'da toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi Kenan Pala, tutuklandı.

"BEN ÖLDÜRMEDİM" DEMİŞTİ

Kenan Pala hakkında, 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Arkadaşlarıyla dükkanda otururken Nurshat Muhammedova'yla aralarında tartışma çıktığını ve büyüdüğünü ifade eden Kenan Pala ilk duruşmada yaptığı savunmasında, "Ona bir tokat attım ama dövmek için değil, babanın çocuğuna attığı tokat gibiydi" dedi.

Kendisine hakaret etmeye başlayınca Muhammedova'nın kendisine hakaret etmeye başlamasıyla birlikte elini kaldırdığını ifade eden Pala, "Vurmadım, elimi indirdim. İş yerimin üst katından aşağı indim ve bir süre sonra yukarı çıktım. Göz göze gelmeden odama geçtim ve üstümü değiştirdim" dedi.

"GÖĞSÜNDE SİYAH BİR LEKE VARDI"

Kenan Pala 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği ifadesinde, "Arkadaşım odaya geldi ve Nurshat’ın kendisine cevap vermediğini söyledi. Yanına gittik, sandalyede hareketsiz duruyordu. Sandalyeye dokununca yana devrildi. Göğsünde siyah leke vardı, ışık azdı, tam göremedim. Sonrasında kazağını indirdim, ilk başta bıçak yarası sandım. Aşağı inip tekrar yukarı çıktığımda silah ayağıma takıldı. Elime aldım, arkadaşım bana silahı atmamı söyledi. O anda kendisi de çok korkmuştu. Tekrar, aşağı indim ve polisin gelmesini bekledim. Suçlamayı kabul etmiyorum, tartıştık ama onu ben vurmadım" dedi.

