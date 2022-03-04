Siren sesleri neden çalıyor? Çok sayıda internet kullanıcısı sorunun yanıtına ulaşmak için araştırma yapmaya başladı. Dün, Memur-Sen AKUT Ekibinin Tanıtım ve Akreditasyon Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tatbikat yapılcağaını duyurmuştu. Bu kapsamda Siren sesleri neden çalıyor? Nereden geliyor? Siren seslerinin sebebi nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

SİREN SESLERİ NEDEN ÇALIYOR?

4 Mayıs Cuma günü birçok ilde duyulan siren sesinin sebebi okullarda gerçekleştirilen tatbikattır.

SİREN SESLERİ NEREDEN GELİYOR? SEBEBİ NEDİR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama şu şekilde;

"Cuma günü, yarın tüm Türkiye'de tüm okullarda bir tatbikatımız var. Afet anlarında okullardan tahliye tatbikatımız var. Yarın tüm Türkiye'de tüm çocuklarımızı bir tatbikatla buluşturmuş olacağız. Önümüzdeki aylar içerisinde de bir Türkiye tatbikatı yapacağız. Biz bir afet bölgesiyiz, bunu hiçbir zaman unutmamalıyız.

Sizlerin de bildiği gibi 2021 yılını afet yönetimi eğitimi yılı ilan etmiştik. Eğitimler verdik. Hepimiz biliyoruz ki teorik eğitimi, pratikle birleştirmek önemli. Bu nedenle 2022 yılında tatbikat yılı ilan ettik."

