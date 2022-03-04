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Siren sesleri neden çalıyor? Nereden geliyor? Siren seslerinin sebebi nedir?

04.03.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siren sesleri neden çalıyor? sorusunun yanıtı merak konusu oldu Yaşadıkları illerde siren sesi duyan vatandaşlar Siren sesleri neden çalıyor? Nereden geliyor? Siren seslerinin sebebi nedir? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. İşte detaylar...

Siren sesleri neden çalıyor? Nereden geliyor? Siren seslerinin sebebi nedir?

Siren sesleri neden çalıyor? Çok sayıda internet kullanıcısı sorunun yanıtına ulaşmak için araştırma yapmaya başladı. Dün, Memur-Sen AKUT Ekibinin Tanıtım ve Akreditasyon Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tatbikat yapılcağaını duyurmuştu. Bu kapsamda Siren sesleri neden çalıyor? Nereden geliyor? Siren seslerinin sebebi nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

SİREN SESLERİ NEDEN ÇALIYOR?

4 Mayıs Cuma günü birçok ilde duyulan siren sesinin sebebi okullarda gerçekleştirilen tatbikattır.

SİREN SESLERİ NEREDEN GELİYOR? SEBEBİ NEDİR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama şu şekilde;

"Cuma günü, yarın tüm Türkiye'de tüm okullarda bir tatbikatımız var. Afet anlarında okullardan tahliye tatbikatımız var. Yarın tüm Türkiye'de tüm çocuklarımızı bir tatbikatla buluşturmuş olacağız. Önümüzdeki aylar içerisinde de bir Türkiye tatbikatı yapacağız. Biz bir afet bölgesiyiz, bunu hiçbir zaman unutmamalıyız.

Sizlerin de bildiği gibi 2021 yılını afet yönetimi eğitimi yılı ilan etmiştik. Eğitimler verdik. Hepimiz biliyoruz ki teorik eğitimi, pratikle birleştirmek önemli. Bu nedenle 2022 yılında tatbikat yılı ilan ettik."

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İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
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