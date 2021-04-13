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Siri, Apple etkinliğinin tarihini açıkladı!

13.04.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın sesli asistanı Siri, ''Bir sonraki Apple etkinliği ne zaman?'' sorusuna cevap verdi ve Apple'ın önümüzdeki günlerde düzenlemesi beklenen özel etkinliği için bir tarih paylaştı.

Siri, Apple etkinliğinin tarihini açıkladı!

Apple'ın nisan ayı içerisinde bir etkinlik düzenleyeceği bilgisi uzun bir süredir konuşuluyor. Şirketin bu etkinlikte Mini LED'li iPad Pro modellerini, AirTags takip aksesuarlarını ve diğer yeni ürünlerini görücüye çıkartması bekleniyor. Ancak Apple etkinliğin tarihini henüz resmileştirmiş değil. Apple tarihi resmileştirmese de, Apple'ın sesli asistanı Siri, Apple etkinliği için tarih vermiş durumda.

APPLE'IN NİSAN ETKİNLİĞİNİN TARİHİNİ SİRİ VERDİ

MacRumors'un haberine göre Siri, ''When is the next Apple Event?'' (Bir sonraki Apple etkinliği ne zaman?) sorusuna "Özel etkinlik, 20 Nisan Salı günü Cupertino, CA’daki Apple Park’ta. Tüm ayrıntıları Apple.com’dan öğrenebilirsiniz." cevabını veriyor. Yani Apple'ın yeni ürünlerini tanıtacağı etkinlik için 20 Nisan Salı gününü işaret ediyor. Bu tarih, daha önceki iddialarla da örtüşüyor. Fakat Siri'nin yönlendirdiği gibi henüz tüm ayrıntılar Apple'ın internet sitesinde yer almıyor.

Apple etkinlik tarihi

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Apple'ın 20 Nisan etkinliği, büyük olasılıkla önceden kaydedilmiş bir etkinlik olacak. Etkinliğin aynı zamanda Apple'ın web sitesinde ve YouTube kanalında canlı olarak yayınlanmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Apple'ın resmi sitesi üzerinden henüz 20 Nisan tarihini doğrulayan bir paylaşım gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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