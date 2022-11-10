Şirin Payzın, "Bir anda içeride görebiliriz" sözlerini düzeltme ihtiyacı hissetmişti! Bakan Soylu'dan çok sert sözler: "Kana susamış vampirler, Soros'un Operasyon Çocukları"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "siyasi yasak" iddialarının tartışıldığı davanın konuşulduğu Halk TV canlı yayınında sunucu Şirin Payzın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında "Bir anda içeride görebiliriz" dedi. Payzın, yayının devamında ise bu sözlerine açıklama getirerek Kendimi düzeltiyorum. Cezaevi olarak içeride değil, 'davanın içinde bulur' anlamında söyledim. Yanlış anlaşılmasın" dedi. Bakan Soylu'nun bugünkü paylaşımında ise sert sözlerle karşılık verdi.

PAYZIN: "BİR ANDA SÜLEYMAN SOYLU'YU İÇERİDE GÖRME İHTİMALİMİZ OLABİLİR"

Halk TV canlı yayınında iktidarın değişmesi, Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi tartışılırken Şirin Payzın "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir cezalandırılmış şekilde" ifadelerini kullandı.

"'DAVANIN İÇİNDE BULUR' ANLAMINDA SÖYLEDİM"

Payzın, yayının devamında sözlerini açıklama getirme ihtiyacı hissederek şunları söyledi:

"Kendimi düzelteyim. Biraz önce durumların değiştiğinde neler olabileceğini ve bunun böyle olmamasına atfen bir cümle söyledim. Yanlış anlaşılmasın. Cezaevi olarak içeride değil, 'davanın içinde bulur' anlamında söyledim. RTÜK'e düzeltmemi vereyim. Şunu demeye çalışıyorum: Hukuk, bağımsız yargı her zaman herkese lazım; sayın Süleyman Soylu'ya da lazım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da lazım, bakanlara da lazım. Kendimi düzeltiyorum. RTÜK not alsın, sonra 'Vay, ne demek istedi, Süleyman Soylu'ya öyle mi dedi' olmasın."

BAKAN SOYLU: ELİNİZDEN GELENİ ARDINA KOYMAYIN

Payzın'ın bu sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İktidar değişince(!) Yanındaki majestelerinin hukukçusu ile temennileri Süleyman Soylu’yu içeride görmekmiş. Kana susamış vampirler... Bir Başbakanın iki Bakanın kanını içtiler, yetmedi. Batı'nın ve Soros’un Operasyon Çocukları... Elinizden geleni ardınıza koymayın."